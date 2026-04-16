Trump attaque Joe Kent : « Je l'ai recruté par pitié, il m'a trahi »

Donald Trump a publié mercredi un long message sur Truth Social visant son ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, Joe Kent, le qualifiant de « sleazebag » et de « loser », aux côtés de Tucker Carlson, Megyn Kelly et Candace Owens.

Dans ce post, Trump affirme avoir rencontré Kent à la base aérienne de Dover, lors du rapatriement de soldats tombés au combat — dont la femme de Kent elle-même. Il dit avoir donné l’instruction à son équipe de l’embaucher à la Maison-Blanche après ses deux échecs électoraux au Congrès dans l’État de Washington, par compassion. Il l’accuse désormais d’ingratitude et de fuite d’informations confidentielles.

Une démission fracassante en mars

Le 17 mars 2026, Kent avait démissionné de son poste de directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, estimant ne pas pouvoir « soutenir en bonne conscience la guerre en cours contre l’Iran ». Sa démission constituait alors la rupture la plus retentissante au sein de l’administration Trump depuis le déclenchement du conflit. Des sources proches de l’administration avaient indiqué à l’époque que Kent était suspecté d’être un « leaker » et avait été écarté des briefings présidentiels.