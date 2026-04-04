Usher brise le silence sur Sean Combs : « Je n'ai rien de négatif à dire »

Le chanteur américain Usher a publiquement pris la défense de son ancien mentor Sean « Diddy » Combs dans une interview diffusée le 25 mars 2026 par le magazine Forbes. Interrogé dans le cadre de la série The Enterprise Zone, l’artiste de 47 ans a affirmé que le magnat du hip-hop avait été « mal représenté » aux yeux du public.

Invité à associer un mot au nom de Sean Combs, Usher a répondu sans hésiter : « Héritage ». Il a ensuite développé sa position, estimant que certaines personnalités étaient poursuivies sans que leurs contributions ne soient reconnues à leur juste valeur. « Je n’ai rien de négatif à dire sur Sean Combs, car mon expérience n’est pas celle que le monde a vue », a-t-il déclaré au journaliste Jabari Young, tout en précisant qu’il ne niait pas les imperfections de l’homme.

Un hommage centré sur l’entrepreneuriat noir

Usher a orienté sa défense sur le terrain économique et culturel. Il a crédité Combs d’avoir, le premier, su transformer la culture afro-américaine en modèle commercial viable, ouvrant la voie à une génération d’entrepreneurs noirs dans l’industrie musicale. Il a décrit son mentor comme un « professeur très strict », dont l’exigence lui a transmis les bases du monde des affaires avant même qu’il n’en comprenne les mécanismes. Bad Boy Records, fondé par Combs en 1993, a notamment lancé les carrières du Notorious B.I.G., de Mary J. Blige et de Faith Evans.

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Les deux hommes se connaissent depuis le début des années 1990 : adolescent, Usher avait vécu chez Combs durant l’enregistrement de son premier album éponyme en 1994.

Sean Combs condamné, libération prévue en avril 2028

Les déclarations d’Usher interviennent alors que Sean Combs, 56 ans, purge une peine de 50 mois à la prison fédérale FCI Fort Dix, dans le New Jersey. En juillet 2025, il a été reconnu coupable de deux chefs d’incitation à la prostitution par un tribunal fédéral de New York, mais acquitté des accusations de complot et de trafic sexuel — les charges les plus graves. Condamné en octobre 2025, il avait déclaré au juge lors de l’audience : « Je me suis perdu dans mes excès et mon ego. »

Depuis la prison, Combs a réagi aux propos d’Usher par l’intermédiaire d’un porte-parole cité par TMZ, exprimant gratitude et respect envers son ancien protégé. Sa libération est désormais fixée au mois d’avril 2028, selon les registres du Bureau fédéral des prisons américain.