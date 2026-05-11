Au Kenya, Macron sermonne le public qu'il juge trop bruyant et irrespectueux

Au Kenya, le président français Emmanuel Macron a interrompu brièvement une prise de parole ce week-end à Nairobi, lors de l’Africa Forward Summit, pour rappeler à l’ordre une partie du public jugée trop bruyante. La scène, captée en vidéo s’est rapidement diffusée en ligne.

Selon les images publiées, le chef de l’État a saisi le micro dans une salle où intervenaient plusieurs personnalités africaines et internationales, visiblement perturbées par des conversations en fond. « C’est un manque total de respect », a-t-il lancé, appelant les participants à quitter la salle s’ils souhaitaient poursuivre leurs échanges ailleurs.

Une intervention pour rétablir le calme

La séquence se déroule alors que des intervenants prennent la parole devant un auditoire composé de décideurs, d’intellectuels et d’acteurs économiques. D’après la description associée à la vidéo le bruit ambiant empêchait certains orateurs de s’exprimer correctement.

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Le président français intervient sans attendre la fin de l’échange en cours. Il demande explicitement le silence et invite les personnes concernées à adopter une attitude attentive ou à sortir de la salle. Après cette prise de parole, le calme semble revenir et les interventions peuvent reprendre. « Hey ! Je suis désolé les amis. Mais il est impossible de parler de culture quand des personnalités inspirantes prennent de leur temps pour venir faire des discours avec autant de bruit » a déclaré en substance le locataire du palais de l’Elysée.

Un style direct déjà observé à plusieurs reprises

Cette séquence s’inscrit dans une manière de s’exprimer régulièrement associée à Emmanuel Macron lors de ses déplacements ou échanges publics. Le chef de l’État privilégie des interventions directes, souvent improvisées, y compris face à des publics non acquis.

Depuis le début de son premier mandat, plusieurs prises de parole spontanées ont marqué l’opinion, notamment lors du Mouvement des Gilets jaunes ou de déplacements en France, où il avait répondu sans détour à des citoyens.

Ce positionnement tranche avec une communication plus codifiée traditionnellement adoptée par les dirigeants politiques, en particulier lors d’événements officiels ou de forums internationaux.

Un sommet axé sur les relations franco-africaines

L’Africa Forward Summit, organisé à Nairobi, réunit plusieurs responsables politiques, chefs d’entreprise et représentants de la société civile autour de thématiques économiques, climatiques et technologiques. Les échanges portent notamment sur les investissements, la jeunesse et les enjeux liés à l’intelligence artificielle. La participation d’Emmanuel Macron s’inscrit dans une série de rencontres bilatérales et de discussions avec ses homologues africains. Le programme du sommet prévoit plusieurs panels et interventions.