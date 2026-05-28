Cagnotte Incarville : Messiha reverse 42 000 euros aux familles des agents pénitentiaires tués

Jean Messiha, membre du parti Reconquête, a annoncé le 28 mai 2026 avoir viré 42 000 euros aux familles des deux agents pénitentiaires tués lors de l’évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra au péage d’Incarville, dans l’Eure, en mai 2024. Le virement, adressé à Mary Garcia, veuve d’Arnaud Garcia, a été rendu public par l’homme politique sur le réseau X.

Une cagnotte bloquée depuis deux ans

Dès le lendemain de l’attaque, Jean Messiha avait ouvert une collecte sur GoFundMe intitulée « Pour nos héros », promettant de reverser l’intégralité des dons aux proches des victimes. La cagnotte avait réuni environ 44 000 euros — soit 42 000 euros nets après déduction des frais de plateforme. Deux ans plus tard, les familles de Fabrice Moello et d’Arnaud Garcia, tous deux tués lors de l’assaut du fourgon pénitentiaire, affirmaient n’avoir reçu aucun versement.

Sandrine Le Hay Moello, compagne de Fabrice Moello, avait déposé plainte le 21 mai 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris pour abus de confiance, confirmée par son avocat Maître Matthieu Chirez. Mary Garcia avait ensuite déposé une plainte identique. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire à la suite de ces dépôts, selon des sources judiciaires citées par Le Parisien, qui a révélé l’affaire.

GoFundMe contredit la version de Messiha

Jean Messiha avait attribué le blocage à une défaillance interne de la plateforme, affirmant n’avoir « jamais demandé à être désigné bénéficiaire ». GoFundMe avait apporté un démenti à Libération, indiquant que l’homme politique disposait d’un compte bancaire vérifié issu de cagnottes antérieures et s’était lui-même désigné bénéficiaire lors de la création de la collecte. Plusieurs virements vers son compte, échelonnés entre mai 2024 et juin 2025, seraient traçables selon Le Parisien.

Le virement du 28 mai ne précise pas la répartition entre les deux familles. L’enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris suit son cours, indépendamment du remboursement annoncé.