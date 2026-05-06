Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara justifie la dissolution de la commission électorale

Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé mercredi 6 mai la dissolution de la Commission Électorale Indépendante (CEI), l’organe chargé d’organiser les scrutins depuis sa création en 2001. La décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu à Abidjan-Plateau, avec la mise en place future d’un nouveau mécanisme électoral.

Une institution au cœur du processus électoral depuis 2001

Depuis 2001, la CEI a supervisé l’ensemble des cycles électoraux du pays. Plusieurs acteurs politiques et organisations de la société civile ont cependant exprimé des réserves quant à son fonctionnement. Le mouvement politique Aujourd’hui et Demain, la Côte d’Ivoire (ADCI) a dénoncé en janvier des dysfonctionnements lors des législatives de décembre 2025, appelant explicitement à la dissolution de la commission et à la création d’un organe fondé sur des bases « consensuelles, crédibles et inclusives ».

Les justifications du chef de l’État

Sur sa page Facebook, le président Ouattara a exposé les motifs de cette réforme institutionnelle. « Si des avancées notables ont été enregistrées, ces processus ont, à diverses occasions, suscité des critiques et des réserves à l’endroit de cette institution », a-t-il déclaré. Il a présenté cette dissolution comme une mesure de consolidation démocratique visant à renforcer la confiance des acteurs politiques et des citoyens dans le processus électoral.

Publicité

Le ministre de la Communication Amadou Coulibaly a précisé lors de l’annonce officielle que la dissolution ouvre « la voie à l’avènement d’un nouveau mécanisme de gestion des élections, capable de garantir durablement l’organisation de scrutins apaisés ». Le mandat du président précédent de la CEI, Ibrahim Coulibaly-Kuibiert, s’était achevé en décembre 2025 après les élections législatives.

Les suites de la réforme

Le gouvernement devrait prochainement adopter plusieurs textes réglementaires accompagnant la transition. Aucun calendrier précis n’a été fourni pour la mise en place du nouvel organe électoral, ni ses modalités de composition ou de fonctionnement.