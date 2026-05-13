Crise au Real Madrid : Arbeloa rejette l'idée d'avoir « touché le fond »

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, s’est présenté en conférence de presse ce mercredi 13 mai 2026 à la veille de la réception du Real Oviedo, comptant pour la 36e journée de Liga. Trois jours après la défaite des Merengues dans le Clasico face au FC Barcelone (2-0), qui a offert le titre aux Catalans, et au lendemain de la sortie tonitruante de Florentino Pérez devant la presse, le technicien madrilène a balayé l’idée d’un club en crise profonde.

« Cela me laisse sans voix »

Interrogé sur la possibilité que le Real Madrid ait « touché le fond » en cette fin de saison, Arbeloa a réagi avec vivacité. « Touché le fond ? Cela me laisse sans voix. Que touchent les autres clubs alors ? Aucun club ne peut gagner la Ligue des champions et la Liga tous les ans. Je ne comprends pas que l’on parle d’instabilité institutionnelle, de vestiaire désuni… Le Real Madrid fait les choses bien, depuis très longtemps, c’est un club sain, bien dirigé, avec de grands joueurs », a-t-il martelé.

Le technicien a refusé de cautionner le récit d’un club en perdition, malgré une deuxième saison consécutive sans titre majeur, la récente bagarre rapportée entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde dans le vestiaire, et l’atmosphère hostile attendue jeudi soir au Santiago-Bernabéu. « Le Real Madrid est plus fort quand les supporters, l’équipe et le club sont unis. Cela a été le cas tout au long de notre histoire, lors de toutes nos grandes nuits. C’est dans les moments difficiles que les supporters, le club et les joueurs doivent être ensemble, qu’une famille reste unie », a-t-il ajouté.

Soutien appuyé à Florentino Pérez

Arbeloa s’est également rangé derrière son président, qui a annoncé mardi la convocation d’élections anticipées tout en dénonçant une campagne qu’il juge destinée à dénigrer sa personne et le club dans les médias espagnols. « Avec Santiago Bernabéu, ils sont les deux personnes les plus influentes de l’histoire du Real Madrid », a estimé l’entraîneur au sujet du dirigeant, en poste depuis 2000. Et d’ajouter, sur la situation actuelle : « S’il y a quelqu’un capable de retourner cette situation, c’est Florentino Pérez ».

Le cas Mbappé reste en suspens

Sur le terrain, le principal point d’interrogation concerne Kylian Mbappé, blessé à la cuisse depuis le 24 avril et absent lors du Clasico. « Mbappé jouera-t-il jeudi ? Nous verrons s’il termine la session d’entraînement aujourd’hui », a indiqué Arbeloa. L’attaquant français, ces derniers jours sous le feu des critiques de la presse espagnole — notamment après un week-end passé en Sardaigne pendant que ses coéquipiers affrontaient l’Espanyol —, est attendu au tournant. « S’il est disponible, c’est certain qu’il aura des minutes à jouer pour continuer à démontrer son implication pour notre club », a poursuivi le technicien.

Le mot « implication » a fait réagir les journalistes présents. Arbeloa a alors nuancé : selon lui, Mbappé s’est « toujours donné à 100% », sans quoi il ne saurait pas « où il est ». « Comme madridiste, avant d’être entraîneur, j’aimerais le voir continuer à faire ce qu’il sait faire : marquer des buts », a-t-il conclu sur le cas de l’attaquant.

Une fin de saison sous tension

Interrogé sur son propre avenir, alors que son nom est associé à un possible départ avec l’arrivée annoncée d’un nouveau staff la saison prochaine, Arbeloa a renvoyé les questions à plus tard : « Je comprends les questions, mais respectez s’il vous plaît ma décision de me concentrer sur le match. Une fois la saison de Liga terminée, je pourrai répondre à ces questions ». Trois rencontres restent à disputer en Liga — Oviedo jeudi, puis Séville et l’Athletic Club — pour permettre au club, déjà privé de titre, de soigner sa sortie. « Je suis sûr que cet été le club fera l’analyse nécessaire pour renforcer l’équipe et que Madrid reviendra plus fort », a promis l’entraîneur.