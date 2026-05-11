Cristiano Ronaldo a une certitude sur l'avenir de Kylian Mbappé

Le nom de Kylian Mbappé continue d’alimenter les débats en Espagne. Ces derniers jours, plusieurs médias sportifs et émissions de télévision ont relayé les critiques visant l’attaquant français après sa saison compliquée du Real Madrid. Malgré ce contexte tendu, Cristiano Ronaldo a affiché son soutien au capitaine des Bleus. La star estime que l’arrivée de Mbappé à Madrid finira par lui permettre de remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football mondial, le Ballon d’Or.

Le club madrilène traverse actuellement une période délicate. Eliminés de la Coupe du Roi par une équipe de seconde division, éliminés par le Bayern Munich en quart de finale, relégué à 14 points du FC Barcelone après sa défaite lors du Clasico, les Merengue vont connaître une nouvelle saison blanche.

Des critiques de plus en plus fortes autour de Mbappé

Le club entraîné par Alvaro Arbeloa a également connu de vives tensions en interne, avec une bagarre ayant opposé Aurélian Tchouaméni et Federico Valverde. Dans ce climat, Kylian Mbappé se retrouve souvent au centre des discussions, notamment après plusieurs prestations jugées décevantes par une partie du public espagnol. Certains ont même lancé une pétition réclamant son départ.

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Depuis plusieurs semaines, des consultants et anciens joueurs pointent du doigt le rendement du Français. Son adaptation au collectif madrilène est régulièrement remise en question. Certains supporters reprochent aussi un manque de complémentarité avec d’autres cadres offensifs de l’équipe. Les débats ont pris de l’ampleur après plusieurs contre-performances en championnat et en Ligue des champions.

Mbappé conserve le soutien des anciennes légendes du club

Malgré les critiques, plusieurs anciennes figures madrilènes continuent de défendre Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo estime notamment que l’environnement du Real Madrid peut permettre au joueur français de franchir un nouveau cap. L’attaquant Portugais rappelle en ce sens, que le club dispose d’une structure capable d’accompagner ses stars dans les périodes les plus difficiles et qu’à terme, tout sera mis en place pour aider le club à re-gagner des titres et ses joueurs, à briller lors des récompenses individuelles.