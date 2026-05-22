Cristiano Ronaldo, LeBron James : Forbes dévoile les athlètes les mieux payés en 2026

Forbes a publié vendredi 22 mai 2026 son classement annuel des dix sportifs les mieux rémunérés au monde. Cristiano Ronaldo conserve la première place pour la quatrième année consécutive, avec une rémunération totale de 300 millions de dollars — son record personnel. Le boxeur mexicain Canelo Álvarez et l’Argentin Lionel Messi complètent le podium, tandis que l’Américain LeBron James se classe quatrième.

Ronaldo et la Saudi Pro League, moteur d’une inflation sans précédent

Évoluant avec Al-Nassr en Arabie saoudite, Ronaldo perçoit 235 millions de dollars de revenus sportifs cette année, auxquels s’ajoutent 65 millions issus de ses activités commerciales hors terrain. Ses gains sur le terrain ont plus que triplé depuis son départ de la Premier League anglaise en 2023. Cette sixième place de numéro un au classement Forbes égale le record de Michael Jordan pour le plus grand nombre de premières places.

Canelo Álvarez, 35 ans, s’installe en deuxième position avec 170 millions de dollars, dont 160 millions issus de ses bourses de combat. Ce retour du boxeur de Guadalajara dans le top 10 fait suite à ses combats contre Terence Crawford en 2025, qui lui auraient rapporté plus de 100 millions de dollars selon plusieurs sources du secteur. Lionel Messi, troisième avec 140 millions de dollars, répartis à parts égales entre salaire et sponsoring, devance LeBron James (4e, 137,8 millions de dollars), dont 85 millions proviennent de ses partenariats commerciaux, notamment son contrat à vie avec Nike.

Une domination du football et du basket

Le classement reflète également la montée en puissance des disciplines hors football américain : le football et le basketball placent chacun trois représentants dans le top 10, avec Shohei Ohtani (5e, 127,6 millions), Stephen Curry (6e, 124,7 millions), Jon Rahm (7e, 107 millions), Karim Benzema (8e, 104 millions), Kevin Durant (9e, 103,8 millions) et Lewis Hamilton (10e, 100 millions).

Les dix athlètes réunis ont généré un total combiné de 1,4 milliard de dollars. Les revenus sportifs directs — salaires, primes et dotations — atteignent 902 millions de dollars, en recul de 2 % par rapport à 2025 et de 8 % par rapport au sommet historique de 2024. En revanche, les revenus hors terrain frôlent les 513 millions de dollars, au niveau du pic enregistré en 2021. Pour la troisième année consécutive, chacun des dix sportifs du classement dépasse le seuil des 100 millions de dollars de revenus annuels.

À 41 ans, Ronaldo devrait prochainement se concentrer sur ses obligations internationales, avec la Coupe du monde 2026 comme prochain rendez-vous majeur pour le Portugal. Le classement Forbes des cent athlètes les mieux payés de la planète, dont ce top 10 constitue l’essentiel, sera publié dans son intégralité dans les prochains jours.

Les 10 athlètes les mieux payés au monde en 2026 selon Forbes

Cristiano Ronaldo — 300 M$

Canelo Álvarez — 170 M$

Lionel Messi — 140 M$

LeBron James — 137,8 M$

Shohei Ohtani — 127,6 M$

Stephen Curry — 124,7 M$

Jon Rahm — 107 M$

Karim Benzema — 104 M$

Kevin Durant — 103,8 M$

Lewis Hamilton — 100 M$