Le classement Forbes des acteurs les mieux payés en 2025 dévoilé, voici le top 5

Le 13 mars 2026, Forbes a publié son classement annuel des acteurs les mieux payés, prenant en compte leurs revenus provenant du cinéma et des plateformes de streaming. Calculé après déduction des commissions d’agents et de managers, le classement révèle que les 20 premiers cumuleraient 590 millions de dollars, en recul de 20 % par rapport aux 730 millions enregistrés en 2024.

Adam Sandler domine malgré le recul global

Adam Sandler prend la première place du classement Forbes avec 48 millions de dollars de revenus nets (60 millions bruts). L’acteur de 59 ans, figure emblématique de Netflix depuis son retrait des salles de cinéma en 2014, bénéficie de contrats annuels très avantageux avec la plateforme. En 2025, il a produit et tenu les rôles principaux dans Happy Gilmore 2, très attendu, et a reçu une nomination aux Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle pour Jay Kelly.

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Tom Cruise et Mark Wahlberg complètent le podium

Tom Cruise se classe deuxième avec 46 millions de dollars de revenus nets (54 millions bruts), grâce à Mission : Impossible – The Final Reckoning. La star d’action de 63 ans a accepté une avance réduite en échange d’une part des recettes dès le premier dollar, le film ayant généré près de 600 millions au box-office mondial. Forbes indique que Cruise envisagerait de nouveaux projets ambitieux avec le réalisateur Alejandro G. Iñárritu en 2026.

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Mark Wahlberg complète le podium avec 44 millions de dollars nets (58 millions bruts). L’acteur de 54 ans a renforcé sa présence sur les plateformes de streaming, tournant The Family Plan 2 pour AppleTV et Play Dirty pour Prime Video. Ce dernier film lui a rapporté environ 25 millions de dollars après le départ de Robert Downey Jr. vers la franchise Avengers.

Scarlett Johansson et Brad Pitt ferment la marche

Scarlett Johansson occupe la quatrième place avec 43 millions de dollars de revenus nets (50 millions bruts), tirés en grande partie de Jurassic World : Rebirth. Universal lui avait proposé un contrat de 20 millions de dollars accompagné d’une part importante des bénéfices pour relancer cette franchise. À 41 ans, l’ancienne membre des Avengers a également fait ses premiers pas derrière la caméra avec Eleanor The Great et a participé à une nouvelle production de Wes Anderson.

Brad Pitt se positionne en cinquième place avec 41 millions de dollars nets (54 millions bruts), grâce au film F1 distribué par Apple. L’acteur de 62 ans a signé un accord classique incluant la participation aux recettes — un dispositif rare pour un film de streaming — lui permettant de toucher une part des recettes dépassant 600 millions de dollars au box-office. F1 a par ailleurs été nommé de manière surprenante pour l’Oscar du Meilleur Film.

Le classement complet du top 5 des acteurs les mieux payés en 2025