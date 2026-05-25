Cristiano Ronaldo : une carte collector vendue 1,35 million $, derrière le record de Messi

Une carte Panini Kaboom représentant Cristiano Ronaldo a été vendue le 23 mai lors d’une transaction privée organisée par Fanatics Collect. L’information a été confirmée par la société américaine à ESPN dans un article publié le 24 mai.

Cette carte unique numérotée « 1/1 », éditée en 2018 par Panini, a changé de propriétaire pour 1,35 million de dollars. L’objet montre l’attaquant portugais sous les couleurs de Juventus FC durant son passage en Serie A. L’exemplaire disposait également d’une certification PSA 10, la note maximale attribuée par Professional Sports Authenticator, organisme spécialisé dans l’évaluation des cartes de collection.

Deuxième plus grosse vente pour une carte de football

Le montant enregistré constitue le record absolu pour une carte liée à Cristiano Ronaldo. La transaction place également cette pièce au deuxième rang des cartes de football les plus chères jamais vendues. Le sommet du marché reste détenu par une carte rookie de Lionel Messi, cédée pour environ 1,5 million de dollars lors d’une vente privée réalisée en 2025.

La carte de Ronaldo dépasse aussi une pièce historique consacrée à Pelé, vendue pour 1,33 million de dollars et longtemps considérée comme la référence du marché des cartes de football anciennes.

Selon plusieurs médias spécialisés, cette Kaboom Green 1/1 fait partie des objets les plus recherchés du marché moderne des cartes sportives en raison de son caractère unique et de son excellent état de conservation.

Les cartes « 1/1 » attirent les gros collectionneurs

Les cartes dites « 1/1 », produites en un seul exemplaire, occupent une place particulière dans l’univers du collectionnisme sportif. Leur rareté a fortement contribué à la hausse des montants déboursés ces dernières années sur les ventes privées et les enchères spécialisées.

Des cartes associées à Michael Jordan, Tom Brady ou Shohei Ohtani ont déjà franchi plusieurs millions de dollars sur le marché nord-américain.

La série « Kaboom », lancée par Panini au début des années 2010, figure parmi les collections modernes les plus populaires auprès des collectionneurs. Le modèle vendu cette semaine provenait d’une édition spéciale distribuée via le programme Panini Rewards et non dans les circuits classiques de commercialisation.

L’identité de l’acheteur n’a pas été rendue publique. Le vendeur, un collectionneur connu sous le pseudonyme « cherubcards » sur Instagram, a toutefois confirmé à The Athletic avoir cédé la carte après l’avoir acquise en 2024.