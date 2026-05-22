Football : Samir Nasri conseille aux Franco-Algériens de réfléchir avant de choisir une sélection

Samir Nasri a adressé un message aux jeunes Franco-Algériens amenés à choisir entre l’équipe de France et la sélection algérienne. Invité du podcast de Kamel Houairi, ancien membre du groupe Alliance Ethnik, l’ex-international français a évoqué son propre parcours et le regard porté, selon lui, sur certains joueurs issus de l’immigration maghrébine au sein des Bleus.

Ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, d’Arsenal et de Manchester City, Samir Nasri s’est exprimé sur son lien avec l’Algérie, pays d’origine de ses parents. Aujourd’hui consultant pour Canal+, il estime que les jeunes binationaux doivent réfléchir à la question de la reconnaissance avant de trancher sur leur avenir international.

Samir Nasri revient sur son expérience avec les Bleus

Au cours de cet entretien, l’ancien joueur de l’équipe de France a expliqué que certains internationaux d’origine maghrébine n’avaient, selon lui, pas toujours bénéficié d’une pleine reconnaissance. « On n’a peut-être pas été appréciés à notre juste valeur ici », a-t-il déclaré en évoquant sa génération.

Samir Nasri a porté le maillot des Bleus à 41 reprises entre 2007 et 2013. Sa carrière internationale a notamment été marquée par l’Euro 2012 et plusieurs polémiques médiatiques. Le joueur formé à Marseille n’a jamais représenté l’Algérie au niveau international, malgré ses attaches familiales avec le pays.

Ses propos interviennent alors que plusieurs jeunes talents binationaux continuent d’alimenter les débats entre la France et les sélections du Maghreb. Ces dernières années, des joueurs comme Amine Gouiri ou Rayan Aït-Nouri ont choisi de rejoindre l’Algérie après avoir évolué dans les catégories de jeunes françaises.

Le précédent du Mondial 2014 reste dans les mémoires

La question des doubles nationalités dans le football avait déjà pris une place importante lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Cette année-là, l’Algérie comptait dans son effectif plusieurs joueurs nés en France ou passés par les sélections françaises de jeunes.

La sélection algérienne avait atteint les huitièmes de finale de la compétition, une première dans son histoire. Parmi les joueurs concernés figuraient notamment Riyad Mahrez, Yacine Brahimi ou encore Sofiane Feghouli, dont les parcours avaient relancé les discussions sur les choix de carrière des binationaux.

Depuis, la Fédération algérienne de football poursuit sa stratégie de recrutement auprès des joueurs disposant d’une double nationalité, tandis que la Fédération française continue de voir émerger de nouveaux profils issus de l’immigration maghrébine dans ses centres de formation et ses équipes de jeunes.