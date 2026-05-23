Liga : Mbappé sacré Pichichi après le dernier match du Real contre l'Athletic Club

Le Real Madrid a conclu sa saison de Liga 2025-2026 par une victoire 4-2 face à l’Athletic Club, samedi 23 mai au Santiago Bernabéu, lors de la 38e et dernière journée du championnat. Kylian Mbappé, auteur du troisième but madrilène à la 51e minute, a officiellement décroché son deuxième Trophée Pichichi consécutif en tant que meilleur buteur de La Liga.

Un Bernabéu en fête pour une soirée aux airs de clôture

Dès la 13e minute, Gonzalo García ouvrait le score pour les Merengues, avant que Jude Bellingham ne double la mise à la 41e minute. Au retour des vestiaires, Mbappé inscrivait son but avec la précision qui a caractérisé sa saison, portant l’écart à trois buts. En fin de match, Brahim Díaz, servi par une passe de l’attaquant français dans la surface, ajoutait un quatrième but à la 89e minute pour sceller le score définitif.

La soirée portait aussi la marque des adieux. Daniel Carvajal, capitaine historique du club, disputait son 451e et dernier match sous les couleurs madrilènes, accueilli par une haie d’honneur de ses coéquipiers lors de sa sortie du terrain. L’Espagnol laisse derrière lui un palmarès exceptionnel, dont six Ligues des champions. L’entraîneur intérimaire Álvaro Arbeloa, qui avait déclaré avant le coup d’envoi vouloir « dire au revoir aux supporters en leur offrant une victoire et un grand effort », quittait également le banc à l’issue de cette rencontre, en amont de la transition vers José Mourinho attendue pour la prochaine saison.

Mbappé confirme sa domination, le Real termine deuxième

Avec 25 buts en Liga cette saison, Mbappé devançait son principal poursuivant dans la course au Pichichi pour s’adjuger le trophée. Un an plus tôt, lors de son exercice inaugural en Espagne, le Français avait inscrit 31 buts en championnat, remportant dans la foulée la Bota de Oro européenne, devançant Robert Lewandowski de quatre réalisations. Ce deuxième sacre consécutif confirme son installation au sommet de l’attaque madrilène.

Côté classement, le Real Madrid verrouille sa deuxième place au terme de la saison, avec 26 victoires et 86 points au compteur selon les données de La Liga. Barcelone conserve le titre de champion d’Espagne. Le Real Madrid se tourne désormais vers la Coupe du Monde des Clubs 2026, qui se disputera aux États-Unis à partir de juin, où les Merengues ont été versés dans le groupe H aux côtés d’Al-Hilal, du Pachuca et du RB Salzbourg.