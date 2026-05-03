Défense : Israël valide l'achat de nouveaux avions de combat américains F-35 et F-15I

Dimanche 3 mai, le comité ministériel israélien chargé des acquisitions militaires a validé l’achat de deux nouveaux escadrons d’avions de chasse, une décision qui fait suite à la poursuite du renforcement des capacités militaires du pays. Ce contrat, estimé à plusieurs milliards de dollars, prévoit l’acquisition d’un quatrième escadron de F-35, appelés « Adir » en Israël et produits par Lockheed Martin, ainsi que d’un nouvel escadron de F-15IA fabriqués par Boeing. Cette commande a été initiée par le ministère israélien de la Défense et l’armée israélienne, dans le cadre du programme d’armement stratégique baptisé « Bouclier d’Israël ».

Une décision justifiée par les leçons du conflit avec l’Iran

Israël justifie ces acquisitions par les enseignements tirés de la campagne militaire menée contre l’Iran. Le ministre de la Défense, Yoav Katz, a déclaré que l’achat répondait aux besoins opérationnels révélés par ce conflit. « Notre rôle est clair : garantir que Tsahal dispose des outils, des capacités et du pouvoir nécessaires pour opérer à tout moment et dans n’importe quelle arène », a-t-il expliqué, appelant à accélérer le renforcement des forces afin d’assurer la supériorité de l’armée de l’air dans les décennies à venir.

Amir Baram, directeur général du ministère israélien de la Défense, a indiqué que cette décision reflète un vaste programme de renforcement des capacités militaires, estimé à 350 milliards de shekels. Selon lui, cet investissement vise à répondre à la fois aux exigences opérationnelles liées au conflit en cours et à maintenir, sur le long terme, l’avantage militaire d’Israël.

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L’amplification d’un partenariat étroit avec Washington

Cet achat traduit une dynamique de renforcement du partenariat militaire entre Israël et les États-Unis sous l’administration Trump. Depuis janvier 2025, Washington a approuvé plusieurs packages d’armement majeurs pour Israël, totalisant plusieurs milliards de dollars en munitions, équipements de guidage et systèmes de défense. Le déploiement de douze avions de chasse F-22 américains sur la base aérienne d’Ovda, dans le sud d’Israël, a marqué le premier positionnement d’armements offensifs américains directement sur le sol israélien.

Les modalités de livraison et de mise en service

Le contrat comprend non seulement les appareils eux-mêmes, mais aussi leur intégration dans les structures opérationnelles de l’armée de l’air, les systèmes de soutien, les pièces de rechange et la logistique associée. Aucun calendrier de livraison n’a été précisé dans l’annonce officielle. Ces acquisitions s’ajoutent aux capacités existantes d’Israël et à son parc d’avions de chasse de dernière génération.