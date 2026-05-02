Guerre contre l'Iran : Trump réarme en urgence le Qatar, Israël, le Koweït et les Émirats

Le Département d’État américain a annoncé vendredi 1er mai l’approbation de ventes militaires dépassant 8,6 milliards de dollars au profit de quatre alliés régionaux — le Qatar, Israël, le Koweït et les Émirats arabes unis — en invoquant une procédure d’urgence permettant de court-circuiter le contrôle habituel du Congrès.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a activé une disposition de l’Arms Export Control Act rarement utilisée à cette échelle, après avoir officiellement établi l’existence d’une urgence nationale. Cette loi fédérale impose en temps normal une période de notification au Congrès avant toute vente majeure d’armements à l’étranger, laissant aux élus la possibilité de s’y opposer.

Missiles Patriot, roquettes guidées et systèmes de commandement

Le Qatar est le principal bénéficiaire de ces transferts, avec un contrat de 4,01 milliards de dollars portant sur le réapprovisionnement de ses capacités de défense antimissile Patriot — intercepteurs PAC-2 GEM-T et PAC-3 MSE inclus — ainsi que 10 000 systèmes de roquettes guidées APKWS-II pour 992,4 millions supplémentaires. Les contractants désignés comprennent Lockheed Martin et RTX Corporation.

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Israël reçoit également 10 000 systèmes APKWS-II pour 992,4 millions de dollars. Le Koweït se voit attribuer un système intégré de commandement de bataille — comprenant équipements de communication, générateurs et matériel d’entraînement — pour un montant de 2,5 milliards. Les Émirats arabes unis complètent le tableau avec l’acquisition de 1 500 sections de guidage APKWS pour applications air-air, évaluées à 147,6 millions de dollars.

Une procédure contestée à Washington

Il s’agit de la troisième activation de ce mécanisme d’urgence par l’administration Trump depuis le début du conflit avec l’Iran, engagé le 28 février dernier. Le représentant Gregory Meeks, élu démocrate de New York et membre de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a dénoncé « une décision ignorant la loi et contournant le Congrès ».

Un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur trois semaines avant cette annonce, sans qu’un accord formel n’ait été conclu. Selon un rapport publié en avril par le Center for Strategic and International Studies, les semaines de combats ont fortement réduit les réserves américaines de missiles Patriot disponibles pour réapprovisionnement. Le Département d’État n’a communiqué aucune date de livraison.