DJ Emos Djekomon : l’ascension d’un DJ qui fait vibrer l’Afrique

Originaire de Porto-Novo, DJ EMOS DJEKOMON (Akloé Moïse Mahutin) s’impose comme l’un des DJs les plus prometteurs de la scène afro-urbaine. Actif depuis 2017, il combine passion, créativité et énergie pour offrir des prestations uniques mêlant Afrobeat, Amapiano, Dancehall et House.

Très vite remarqué à Cotonou et dans plusieurs grandes scènes du Bénin, il élargit son influence à l’international avec des passages au Togo, au Maroc et en Haïti. Sa performance remarquée lors d’événements liés à la CAN au Maroc confirme son talent à faire vibrer des publics divers et exigeants. Au-delà des platines, DJ EMOS DJEKOMON est aussi un créateur. Ses titres comme “Mood Adjapiano”, “Ayoman” ou encore “Viens Prendre Ça” illustrent sa capacité à innover et à imposer une signature musicale forte.

Récompensé à plusieurs reprises, notamment Meilleur DJ aux De Zéro à Héro Awards 2024, il continue de tracer une trajectoire ascendante avec une ambition claire : devenir une référence majeure du DJing africain et international. DJ EMOS DJEKOMON, c’est plus qu’un DJ : c’est une expérience, une énergie et une identité sonore qui ne laisse personne indifférent.