Ebola : la Haute Cour de Nairobi bloque le projet de quarantaine de Trump au Kenya

La Haute Cour de Nairobi a ordonné, dans la nuit du jeudi 29 mai 2026, la suspension temporaire d’un accord entre le Kenya et les États-Unis prévoyant l’installation d’un centre de quarantaine destiné aux ressortissants américains exposés au virus Ebola. La décision de la juge Patricia Nyaundi intervient quelques heures seulement après l’annonce publique du projet par la Maison Blanche.

Le plan, confirmé mercredi par l’administration Trump lors d’une réunion du Cabinet, prévoyait la création d’une installation sur le sol kényan pour accueillir les Américains exposés au virus sans les rapatrier aux États-Unis. Le secrétaire d’État Marco Rubio avait alors déclaré que Washington « ne permettrait pas qu’un seul cas d’Ebola entre sur le territoire américain ». Selon des sources officielles citées par Reuters, le gouvernement kényan aurait donné son accord à cette demande le 28 mai, la veille de la décision judiciaire.

Un recours constitutionnel porté par la société civile

C’est l’organisation kényane de défense des droits constitutionnels Katiba Institute qui a saisi la Haute Cour dès le jeudi, contestant la légalité de l’accord. Le groupe a dénoncé « l’établissement secret et unilatéral » du projet, invoquant des violations potentielles des droits à la vie, à la santé et à la participation publique, ainsi que l’absence de contrôle parlementaire. Dans son ordonnance, la juge Nyaundi a interdit aux autorités kényanes d’admettre, de transférer ou de faciliter l’entrée de toute personne exposée ou infectée par Ebola dans le cadre de cet accord, tant que l’affaire n’est pas tranchée au fond.

Une décision qui intervient sur fond d’épidémie active

L’épidémie d’Ebola qui sévit dans la province de l’Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a franchi le seuil des 1 000 cas suspects, avec plus de 200 décès selon l’Organisation mondiale de la santé. Le Kenya, qui joue le rôle de plaque tournante humanitaire régionale — l’OMS y achemine depuis Nairobi des équipements médicaux d’urgence vers Bunia — se retrouve ainsi au centre d’un différend juridico-diplomatique avec Washington.

La prochaine audience devant la Haute Cour de Nairobi est fixée au 2 juin 2026.