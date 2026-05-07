Fertilité: un patient produit du sperme grâce à une greffe de tissu testiculaire

Mardi 5 mai 2026, une équipe de chercheurs belges a annoncé qu’un patient de 27 ans avait réussi à produire du sperme après la réimplantation d’un tissu testiculaire prélevé et congelé durant son enfance. L’information a été publiée dans une étude disponible sur la plateforme scientifique MedRxiv et relayée par plusieurs médias spécialisés. Une grande nouvelle, qui ouvre le champ des possibles, notamment chez les personnes qui souffrent d’infertilité.

Le patient concerné avait subi une chimiothérapie alors qu’il n’était âgé que de 10 ans. Avant son traitement, un fragment de tissu testiculaire avait été prélevé puis conservé par cryogénisation. Seize ans plus tard, les médecins ont procédé à une greffe de ce même tissu. Une greffe réussie. En effet, les chercheurs affirment qu’il s’agit de la première démonstration documentée d’un retour de production de spermatozoïdes grâce à cette méthode.

Une avancée pour lutter contre l’infertilité

Les spécialistes rappellent que les garçons prépubères ne peuvent pas conserver leur sperme avant un traitement médical lourd, contrairement aux adolescents ou aux adultes. Depuis plusieurs années, certaines équipes médicales proposent donc de préserver du tissu testiculaire dans l’espoir de restaurer plus tard la fertilité des personnes concernées. Une pratique qui se révèle donc être fonctionnelle.

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À date de rédaction de ces quelques lignes, ce sont légèrement plus de 3 000 personnes qui, dans le monde, auraient eu recours à cette conservation des tissus. La Belgique fait partie des pays pionniers dans ce domaine. En effet, cette pratique a été déployée et ce, dès le début des années 2000.

Des résultats qui restent à confirmer

Il convient cependant de nuancer le papier. En effet, cette étude n’a pas encore été relue par des experts indépendants. Or, il s’agit ici d’une étape habituellement nécessaire avant une validation scientifique complète. En outre, les chercheurs n’ont pas non plus étudié la question de la capacité du sperme à permettre la fécondation. Malgré tout, le fait de pouvoir en produire représente un premier pas non négligeable et surtout, une source d’espérance pour les personnes malades ou sous traitements.