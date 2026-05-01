Semaine internationale de la vaccination: la guerre contre les antivax bat son plein

Le 29 avril 2026, à Paris, plusieurs acteurs du monde médical et politique ont annoncé la création d’une alliance pour défendre la vaccination, à l’Assemblée nationale. L’initiative, présentée lors de la Semaine internationale de la vaccination, s’appuie sur des prises de parole publiques, des événements et des relais sur les réseaux sociaux. L’objectif ? Lutter contre la propagation des idées antivax, qui favorisent le retour de certaines maladies (comme la coqueluche, par exemple).

Cette initiative réunit professionnels de santé, associations de patients et représentants institutionnels, avec l’objectif de renforcer l’information du public. Un lancement qui intervient dans un contexte particulier, marqué par une hausse des débats autour de la vaccination obligatoire, en France mais aussi à l’international.

Lutter contre les idées antivax

Des positions controversées aux États-Unis, relayées dans l’espace médiatique, suscitent des inquiétudes quant à leur possible influence dans le reste du monde. Plus spécifiquement, les chercheurs craignent un risque de diffusion de messages remettant en cause certaines recommandations sanitaires pourtant essentielles afin d’éviter la propagation de certaines vieilles maladies, pourtant maîtrisées depuis.

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L’alliance rassemble plusieurs profils, dont des médecins, des chercheurs et des acteurs du secteur de la santé. Elle est coordonnée par le docteur François Sarkozy (frère de l’ancien président), en lien avec le député Yannick Neuder, cardiologue de professionel et élu LR de l’Isère. Ceux-ci précisent vouloir agir en complément des autorités sanitaires, sans se substituer à elles.

De nombreux projets sont à l’étude

L’objectif est de fédérer les initiatives et de renforcer la diffusion d’informations validées scientifiquement afin de contrer les idées antivax et leur propagation. En d’autres termes, l’objectif est de valoriser la science, plus que les fausses informations partagées sur les réseaux sociaux ou dans d’autres médias. Pour se donner les moyens de leurs ambitions, les promoteurs du projet évoquent la création d’outils pour répondre le plus rapidement possibles à la diffusion d’informations contestées.