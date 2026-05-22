Fortune : Lionel Messi rejoint Cristiano Ronaldo dans le cercle des footballeurs milliardaires

Le footballeur argentin Lionel Messi a franchi le cap du milliard de dollars de fortune, selon une estimation publiée par Bloomberg. L’attaquant de l’Inter Miami CF devient ainsi le deuxième joueur de football à atteindre ce niveau de patrimoine après Cristiano Ronaldo.

L’agence financière estime que le champion du monde argentin, âgé de 38 ans, dispose désormais d’une fortune supérieure à un milliard de dollars. Bloomberg indique que Lionel Messi a accumulé environ 700 millions de dollars en salaires et primes depuis 2007. À ces revenus sportifs s’ajoutent plusieurs contrats publicitaires et différents investissements réalisés au fil des années.

Les revenus américains ont accéléré sa progression financière

Selon Bloomberg, la progression récente de sa fortune serait liée à son installation aux États-Unis depuis son arrivée à l’Inter Miami en 2023. Le joueur bénéficierait notamment de revenus associés aux droits télévisés de la Major League Soccer ainsi qu’à plusieurs accords commerciaux développés autour du championnat américain.

Le média financier évoque aussi des investissements immobiliers et des participations dans une chaîne de restaurants argentins. Depuis son transfert en Floride, l’impact commercial de Lionel Messi sur la MLS a été largement documenté, avec une hausse des ventes de maillots, des abonnements et des prix des billets autour des rencontres de l’Inter Miami.

Avant son départ aux États-Unis, Lionel Messi avait déjà construit l’essentiel de sa carrière au FC Barcelone, puis au Paris Saint-Germain. Ses partenariats avec plusieurs grandes marques internationales, dont Adidas, continuent également de représenter une part importante de ses revenus.

Cristiano Ronaldo avait déjà dépassé ce seuil

Ces derniers mois, plusieurs médias citant le Bloomberg Billionaires Index avaient présenté Cristiano Ronaldo comme le premier footballeur milliardaire en fortune nette, avec une estimation proche de 1,4 milliard de dollars.

Le Portugais, aujourd’hui joueur d’Al Nassr FC et champion d’Arabie Saoudite, bénéficie lui aussi de revenus très importants issus de ses contrats sportifs, de ses sponsors et de ses activités commerciales développées en dehors des terrains. Avec cette nouvelle estimation publiée par Bloomberg, Lionel Messi rejoint désormais Cristiano Ronaldo parmi les sportifs les plus riches de l’histoire du football.