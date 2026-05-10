La fortune de Dangote augmente de 3 milliards en deux semaines grâce à 3 secteurs

La fortune d’Aliko Dangote a atteint 35,9 milliards de dollars selon l’indice Bloomberg Billionaires, soit un gain d’environ 3 milliards de dollars en deux semaines à peine. Le fondateur du groupe nigérian Dangote Industries enregistre depuis le début de l’année 2026 une progression globale de 5,92 milliards de dollars, ce qui le place parmi les milliardaires les plus performants du continent. Cette hausse repose sur trois segments d’activité qui connaissent tous une accélération au même moment.

Trois moteurs simultanés

Dangote Fertiliser bénéficie d’une demande mondiale en forte hausse depuis que le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran a perturbé les chaînes d’approvisionnement en engrais. La fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transite environ un tiers des engrais échangés à l’international, a contraint des acheteurs du monde entier à se tourner vers l’usine de Lagos, la plus grande d’Afrique avec une capacité annuelle de trois millions de tonnes d’urée. Devakumar Edwin, vice-président de Dangote Industries, a confirmé à Bloomberg que « la demande a considérablement augmenté en raison de la pénurie sur le marché mondial ».

La raffinerie de Lagos, entrée en pleine capacité de production en février 2026 à 650 000 barils par jour, profite de la même situation géopolitique. Les marges sur le carburéacteur se sont élargies et les exportations vers le Ghana, le Cameroun, le Togo et la Tanzanie ont progressé, selon les données publiées par le groupe. Plusieurs gouvernements africains, dont celui de l’Afrique du Sud, auraient engagé des discussions avec la raffinerie pour des contrats d’approvisionnement à long terme.

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Des annonces qui ont pesé sur la valorisation

Deux annonces récentes ont amplifié le mouvement. Le 7 mai 2026, Aliko Dangote a confirmé au Financial Times son intention de réaliser une double cotation de Dangote Cement à la Bourse de Londres d’ici septembre 2026, aux côtés de sa cotation principale sur le Nigerian Exchange. Environ 10 % du capital du cimentier, valorisé à 13 milliards de dollars, seraient cédés à des investisseurs étrangers. JPMorgan Chase, Citigroup et Standard Bank ont été mandatés pour accompagner l’opération. L’action Dangote Cement avait déjà progressé de plus de 70 % sur le NGX depuis le début de l’année, portée par un bénéfice net 2025 en hausse de 102 % à 732 millions de dollars.

Le même jour, Dangote a révélé au Financial Times son intention de construire une raffinerie de 650 000 barils par jour à Mombasa, au Kenya, pour un coût estimé entre 15 et 17 milliards de dollars. Le projet, conditionné au soutien du président kényan William Ruto, permettrait à l’Afrique de l’Est de réduire sa dépendance aux importations de produits raffinés en provenance du Moyen-Orient.

La cotation londonienne de Dangote Cement reste soumise aux conditions de marché. Une décision définitive est attendue dans les prochaines semaines, avant une introduction envisagée pour septembre 2026. Avec une fortune désormais évaluée à 35,9 milliards de dollars, Aliko Dangote se classe à la 65e place du classement mondial des milliardaires selon Bloomberg, consolidant son statut d’unique Africain figurant parmi les cent personnalités les plus fortunées de la planète.