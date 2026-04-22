Forbes : classement des cinq milliardaires les plus altruistes

Le magazine américain Forbes a republié, le 22 avril, son classement annuel des milliardaires mondiaux en y intégrant une nouveauté méthodologique : la revalorisation des fortunes nettes en fonction des donations caritatives versées. Cette approche modifie sensiblement la hiérarchie traditionnelle, révélant des trajectoires philanthropiques très contrastées parmi les plus grands fortunes.

Elon Musk consolide sa suprématie financière

Elon Musk conserve la première position mondiale avec 858 milliards de dollars de fortune nette réajustée. Bien qu’il ait transféré 8,5 milliards d’actions Tesla à ses fondations caritatives, cet apport ne représente que 1 % de sa richesse. Forbes estime que seulement 500 millions de dollars, soit 0,06 % de sa fortune, ont été distribués à des bénéficiaires réels. Le résidu des transferts reste inactif dans les structures de donation.

Bill Gates et Warren Buffett gravissent les échelons

Bill Gates franchit le plus spectaculaire bond du palmarès, accédant à la 2e position mondiale. Avec une fortune initiale de 108 milliards de dollars, il s’élève à 464 milliards en y ajoutant 356 milliards de donations accumulées. Cette revalorisation repose sur un calcul particulier : Forbes considère que si le cofondateur de Microsoft avait conservé les 731 millions d’actions cédées depuis la création de sa fondation en 2000, il détiendrait aujourd’hui une fortune sept fois supérieure.

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Warren Buffett connaît une progression analogue, passant de la 9e à la 3e place. Ses 149 milliards de dollars deviennent 363 milliards après revalorisation. Le même exercice appliqué aux actions Berkshire Hathaway, augmentées de 700 % depuis 2006, aboutit à des proportions équivalentes.

Les cofondateurs de Google complètent le top 5

Larry Page occupe la 4e position avec 284 milliards de dollars, tandis que Sergey Brin figure à la 5e place avec 278 milliards. Brin a converti 131 millions d’actions Alphabet en véhicules caritatifs, avec plus de 5 milliards déjà consommés. Sa Carl Victor Page Memorial Foundation gère des actifs dépassant 7 milliards de dollars, bien que l’utilisation de fonds opaques l’exclue du classement des plus grands philanthropes américains selon Forbes.

Les stratégies caritatives divergent selon les donateurs. Brin concentre ses efforts sur la recherche en maladies neurologiques, notamment Parkinson. Il a versé 345 millions de dollars au changement climatique l’année écoulée et finance actuellement des programmes autisme. Gates et Buffett, parmi les plus anciens donateurs structurés, ont bâti des fondations institutionnelles sur décennies. Musk, malgré ses réserves massives, maintient la majorité de ses transferts en attente d’allocation.

Le classement réajusté : fortunes nettes incluant les donations caritatives