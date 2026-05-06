Ted Turner, le milliardaire qui a inventé l'info en continu avec CNN, est mort à 87 ans

Ted Turner, magnat des médias américain et fondateur de CNN, est décédé ce mercredi 6 mai 2026, entouré de sa famille, selon un communiqué de Turner Enterprises. Il avait 87 ans. Sa mort survient après une longue bataille contre la démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative aux symptômes proches de Parkinson et d’Alzheimer, qu’il avait rendue publique en 2018.

Né en 1938 à Cincinnati, Turner était entré dans les médias en reprenant l’entreprise d’affichage publicitaire familiale avant d’acquérir, en 1970, une chaîne de télévision déficitaire à Atlanta. C’est à partir de cet actif qu’il bâtit le Turner Broadcasting System, puis lança CNN le 1er juin 1980 — première chaîne d’information câblée diffusée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, qui allait redéfinir durablement le paysage médiatique mondial.

Au-delà des médias, Turner s’est distingué par un engagement philanthropique majeur : en 1998, il fit don d’un milliard de dollars aux Nations Unies pour créer la Fondation des Nations Unies, consacrée notamment au climat et au développement durable. Sa fortune était estimée à 2,8 milliards de dollars selon Forbes au moment de son décès, bien en deçà de son pic historique d’environ 10 milliards à la fin des années 1990.