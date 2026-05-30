France : des affrontements à Paris après la finale de la LDC, plus de 70 interpellations

Des heurts ont éclaté dans la nuit du samedi 30 mai à Paris, en marge des célébrations de la victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal en finale de la Ligue des champions disputée à Budapest. Selon un bilan communiqué à 22 heures par la préfecture de police de Paris, 79 personnes ont été interpellées dans la capitale, dont 45 placées en garde à vue.

Incidents autour du Parc des Princes et des Champs-Élysées

Les tensions se sont concentrées dans deux secteurs de la capitale, selon la police. Aux abords du Parc des Princes, environ 150 individus ont tenté de forcer l’accès à une entrée du stade avant d’être repoussés par les forces de l’ordre, qui ont rapidement rétabli le calme. Des engins pyrotechniques ont été lancés en direction des policiers, qui ont répondu par du gaz lacrymogène. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, notamment sur six véhicules, une boulangerie et un restaurant, et le périphérique a été brièvement envahi.

Toujours selon la police, du côté des Champs-Élysées où environ 20 000 personnes étaient rassemblées après le match, des projectiles ont également été lancés contre les forces de l’ordre. Des individus ont été aperçus montant sur un camion de pompiers, tandis que des tirs de feux d’artifice se poursuivaient. Un policier a été blessé au cours de la soirée. Les autorités indiquent également avoir saisi 24 torches et une centaine de mortiers.

Réactions politiques et violences du 31 mai 2025

Les images de débordements ont suscité des réactions immédiates dans la classe politique. Sur X, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a dénoncé des violences qui « se multiplient » : « Des bandes s’en prennent aux biens publics, aux commerces et aux forces de l’ordre. Le mode opératoire est toujours le même : caillasser, détruire, piller. » Le président de Droite républicaine Éric Ciotti a quant à lui évoqué des « images de violences partout en France », estimant qu’il fallait « mettre une fois pour toute hors d’état de nuire ces barbares ».

Ces incidents surviennent un an après des débordements autrement plus graves, qui avaient suivi la première victoire du PSG en Ligue des champions face à l’Inter Milan, le 31 mai 2025, à Munich. Cette nuit-là, 559 interpellations avaient été enregistrées sur l’ensemble du territoire français, dont 491 à Paris. Deux personnes avaient perdu la vie, plus de 200 avaient été blessées, et un policier avait été placé en coma artificiel après avoir été touché par un feu d’artifice. La préfecture de police avait indiqué avoir préparé le dispositif de sécurité de la présente finale « avec minutie », notamment en mobilisant 8 000 policiers et gendarmes et en réservant 400 cellules de garde à vue. Les procédures judiciaires engagées à l’encontre des 45 personnes placées en garde à vue sont en cours. Un bilan définitif de la nuit devrait être communiqué par les autorités dans les prochaines heures.