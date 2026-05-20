Législatives : Mahmud Buba, un nigérian de 15 ans prétendait avoir 30 ans pour un siège

Un adolescent de 15 ans a renoncé à briguer un siège à la Chambre des représentants du Nigeria après la découverte de falsifications dans ses documents d’identité. Mahmud Buba, un candidat atteint de nanisme qui affirmait être âgé de 30 ans et originaire de l’État de Kaduna, a officialisé son retrait dimanche 17 mai de la course pour la circonscription fédérale de Sabon Gari.

Une enquête menée par le journal nigérian The Gazette a souligné des incohérences dans son dossier de candidature. Les données issues de plusieurs registres officiels — notamment le service nigérian de l’immigration, le registre national d’identité et un acte de naissance vérifié — indiquent qu’il est né le 27 août 2010. Il est donc largement en dessous de l’âge minimum de 25 ans exigé par la Constitution nigériane pour se présenter aux élections législatives.

Des documents falsifiés pour contourner la loi

Le candidat avait présenté au comité de sélection du All Progressives Congress (APC) un faux certificat d’âge indiquant une naissance le 2 août 1995. Il déclarait également être originaire de Sabon Gari, à Zaria, alors que son acte de naissance le rattache plutôt à l’État de Sokoto. Lors de son inscription au parti, il avait en outre affirmé être marié et exercer comme chauffeur avant d’entrer en politique. Il se présentait aussi comme président d’un groupe de soutien en faveur du gouverneur Uba Sani.

Le retrait après une interview télévisée

Le retrait de Buba a suivi une interview avec la BBC où il a réaffirmé disposer des qualifications légales pour se présenter. Dans sa lettre de retrait adressée au président de l’APC dans l’État de Kaduna, Buba a annoncé formellement son désistement : « Veuillez accepter cette lettre comme notification formelle que je me retire de la course à la circonscription fédérale de Sabon Gari, Chambre des représentants, avec effet immédiat. » Il a reconnu que « ce n’était pas une décision facile ». Il a expliqué que cette démarche avait été motivée par les efforts de réconciliation au sein du parti et par ses consultations avec sa famille et ses alliés politiques.

Buba a présenté son retrait comme « un sacrifice pour le plus grand bien du parti ». Il a réaffirmé : « Je vous assure que je reste un membre fidèle du parti et que je m’engage à travailler sans relâche pour assurer la victoire du candidat consensuel du parti. » Il a estimé que « s’unir derrière un seul candidat est primordial pour notre victoire aux élections générales et pour la progression continue de notre circonscription et de notre État ».

Cette affaire survient alors que le Nigeria prépare ses élections législatives pour le 16 janvier 2027. Ces scrutins, qui détermineront la composition de l’Assemblée nationale pour les quatre prochaines années, constituent l’un des enjeux majeurs du calendrier électoral nigérian de l’année à venir.