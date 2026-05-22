Les vrais chiffres de SpaceX d'Elon Musk étaient cachés depuis 24 ans, voici ce qu'ils révèlent

SpaceX a déposé mercredi 20 mai 2026 son dossier d’introduction en Bourse auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Pour la première fois depuis la création de l’entreprise spatiale en 2002, ses données financières sont rendues publiques. Le document, un formulaire S-1, confirme une cotation prévue sur le Nasdaq sous le symbole boursier « SPCX ».

Le groupe consolidé — qui intègre désormais xAI, la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, et X, l’ancienne plateforme Twitter, suite à une fusion réalisée en février 2026 — a enregistré 18,7 milliards de dollars de revenus en 2025, en progression de 33 % par rapport aux 14,1 milliards de 2024. Hors segment IA, SpaceX dans son périmètre historique (lancements et Starlink) aurait généré entre 15 et 16 milliards de dollars sur la même période, selon une analyse du dossier publiée par TechCrunch.

Starlink tire les revenus, xAI plombe les comptes

Le service internet par satellite Starlink concentre 11,4 milliards de dollars de revenus, soit 61 % du total. Il compte 10,3 millions d’abonnés dans 164 pays, desservis par environ 9 600 satellites en orbite basse. Le segment intelligence artificielle, porté par xAI, contribue pour 3,2 milliards de dollars supplémentaires, mais affiche une perte opérationnelle de 2,5 milliards au seul premier trimestre 2026.

Le groupe a investi 12,7 milliards de dollars dans l’infrastructure IA en 2025. La perte nette consolidée atteint 4,9 milliards de dollars pour l’exercice, et la perte opérationnelle 2,6 milliards. xAI a brûlé à elle seule davantage de liquidités que l’ensemble des autres activités de SpaceX n’en génèrent.

Une levée de fonds qui viserait un record mondial

L’introduction en Bourse cible une valorisation comprise entre 1 750 et 2 000 milliards de dollars, selon des informations rapportées par Bloomberg et Reuters. La levée de fonds envisagée, jusqu’à 75 milliards de dollars, dépasserait le précédent record mondial détenu par Saudi Aramco lors de son IPO en 2019. Le syndicat bancaire est conduit par Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup.

Le dossier S-1 précise que SpaceX prévoit que Starship commence à livrer des charges utiles en orbite commerciale au second semestre 2026. Le roadshow à destination des investisseurs institutionnels devrait débuter aux alentours du 4 juin, pour une première cotation visée le 12 juin 2026.