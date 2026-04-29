Elon Musk valide une thèse sur l'économie et le rôle des entrepreneurs

Le milliardaire américain Elon Musk a relayé mardi 29 avril 2026, sur la plateforme X, un post du compte @brivaeldéfendant une conception libérale de l’allocation des ressources économiques. Le post, accompagné du commentaire « Voilà comment fonctionne réellement une économie », a atteint 19,2 millions de vues en moins de douze heures.

L’auteur mobilise le problème du calcul économique formulé par l’économiste autrichien Ludwig von Mises en 1920 — selon lequel aucune autorité centrale ne peut disposer de l’information dispersée dans les marchés — pour expliquer les échecs historiques des économies planifiées. Le texte part d’une distinction entre consommation et allocation de capital : au-delà d’un certain niveau de richesse, l’argent ne serait plus dépensé mais investi, orienté vers des projets dont la rentabilité signale la création de valeur réelle.

L’auteur illustre ce mécanisme par une analogie : dans une cour d’école où des cartes à collectionner circulent librement, un ordre spontané émerge — chaque carte rejoint celui qui en tire le plus de valeur. Dès qu’une autorité extérieure intervient pour redistribuer équitablement, trois effets apparaissent selon lui : les meilleurs joueurs cessent de jouer, les moins habiles perdent toute incitation à progresser, et les échanges s’effondrent. Le système atteint l’égalité, mais au prix de l’activité qui produisait de la valeur. L’auteur applique ce mécanisme à la fiscalité redistributive : plus l’État prélève sur les créateurs de richesse, plus la base productive se contracte, réduisant en retour les recettes disponibles.

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Entrepreneurs contre bureaucrates

Le post oppose deux figures : l’entrepreneur, qui engage des ressources personnelles sur un pari incertain et assume les conséquences d’un éventuel échec, et le bureaucrate, dont la rémunération reste garantie indépendamment des résultats. L’auteur cite les entreprises de Musk — SpaceX, Starlink, Tesla — comme illustrations d’une allocation privée jugée plus efficace que la dépense publique. Il cite en contrepoint la France, dont les dépenses publiques représentent 57 % du PIB selon les données Eurostat, un niveau parmi les plus élevés des pays de l’OCDE.

Un débat économique ancien remis en circulation

L’argument mobilisé par @brivael appartient au corpus de l’école autrichienne d’économie, dont Friedrich Hayek a popularisé les grandes lignes au XXe siècle, notamment dans La Route de la servitude (1944). Le relai de Musk lui assure une diffusion massive au moment où le débat sur le périmètre de l’État refait surface dans plusieurs démocraties occidentales, en particulier aux États-Unis où l’administration Trump a engagé depuis janvier 2025 une réduction significative des effectifs fédéraux via le département à l’Efficacité gouvernementale (DOGE), dirigé jusqu’en mars 2026 par Musk lui-même.

Le post de @brivael reste en ligne et continue de générer des réactions sur X au moment de la publication de cet article.