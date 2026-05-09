L'Iran pourrait taxer les câbles sous-marins du détroit d'Ormuz

Le détroit d’Ormuz, déjà nœud stratégique pour le commerce pétrolier mondial, pourrait devenir un point de contrôle sur les communications numériques internationales. Téhéran envisagerait d’imposer un régime de permis et de péages sur les câbles à fibre optique sous-marins qui traversent ce corridor maritime, selon des médias iraniens proches des Gardiens de la Révolution.

Un modèle de gouvernance numérique inédit

L’agence Fars, relayant une proposition attribuée aux autorités iraniennes, indique que tout opérateur étranger souhaitant faire transiter ses câbles par le détroit devrait obtenir une autorisation préalable, s’acquitter de droits de passage et se conformer à la législation iranienne. Téhéran souhaiterait en outre que la gestion et la maintenance de ces infrastructures soient confiées exclusivement à des entreprises nationales.

Sept câbles majeurs traverseraient actuellement le détroit, reliant l’Asie du Sud et du Sud-Est à l’Europe via les États du Golfe et l’Égypte. Ces routes constituent une part significative du trafic Internet intercontinental mondial.

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Une menace dans un contexte de tensions accrues

Le média iranien Tasnim, lié aux Gardiens de la Révolution, a récemment cartographié l’ensemble de ces infrastructures numériques en identifiant explicitement les stations d’atterrissage et les centres de données des pays riverains du Golfe — Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn — comme des points de vulnérabilité stratégique.

« Le détroit d’Ormuz est notre arme nucléaire », aurait déclaré le vice-président du Parlement iranien, selon Iran International, illustrant le glissement doctrinal de Téhéran vers le contrôle des infrastructures critiques comme levier de pression.

Des drones iraniens auraient déjà visé des centres de données à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, selon le Stimson Center. Les travaux de pose de nouveaux câbles dans le Golfe Persique seraient par ailleurs suspendus, Meta ayant annoncé la mise en pause du projet 2Africa Pearls dans la zone.

Des enjeux économiques considérables

Une interruption des câbles dans le Golfe entraînerait des perturbations immédiates sur les transactions financières, les services cloud et les communications militaires bien au-delà de la région. En 2024, la section mer Rouge du même réseau avait été partiellement sectionnée par les forces houthies, provoquant des ralentissements mesurables entre l’Europe et l’Asie pendant plusieurs mois.

Aucune décision officielle iranienne n’a été annoncée à ce stade.