Iran : Trump tacle Obama après des frappes américaines en pleine trêve

Le président américain Donald Trump a ravivé ses critiques contre l’ancien président Barack Obama après de nouvelles frappes américaines menées contre des cibles iraniennes, malgré une trêve toujours officiellement en vigueur entre Washington et Téhéran. Les opérations militaires américaines ont visé des sites de missiles et des embarcations iraniennes dans la zone du détroit d’Ormuz, selon plusieurs médias américains et britanniques publiés ces derniers jours.

Donald Trump a partagé sur son réseau Truth Social une image opposant sa politique à celle de Barack Obama vis-à-vis de l’Iran. Le visuel montre d’un côté des frappes américaines contre des positions iraniennes et, de l’autre, des piles de billets associées à l’accord nucléaire conclu en 2015 sous l’administration Obama.

Des frappes américaines malgré le cessez-le-feu

D’après les informations rapportées notamment par The Guardian et plusieurs médias américains, l’armée américaine a présenté ces opérations comme des frappes « d’autodéfense ». Les cibles visées seraient liées à des activités iraniennes dans le détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique par laquelle transite une part importante du commerce pétrolier mondial.

Ces frappes sont intervenues alors qu’un cessez-le-feu négocié en avril entre les États-Unis et l’Iran demeure officiellement en place, malgré des tensions persistantes. Des responsables américains accusent l’Iran d’avoir poursuivi des actions militaires dans la région, notamment autour du trafic maritime. Les autorités iraniennes n’avaient pas, à ce stade, confirmé officiellement l’ampleur des dégâts causés par les frappes américaines.

Trump relance le débat sur l’accord nucléaire iranien

Le message partagé par Donald Trump relance également les critiques contre l’accord nucléaire iranien signé en 2015 entre Téhéran et plusieurs puissances occidentales sous la présidence de Barack Obama. Cet accord prévoyait un encadrement du programme nucléaire iranien en échange d’un allègement des sanctions économiques.

En 2018, Donald Trump avait officiellement retiré les États-Unis de cet accord, estimant qu’il favorisait financièrement l’Iran sans empêcher durablement ses ambitions militaires et nucléaires.

L’image diffusée sur Truth Social fait référence aux milliards de dollars d’avoirs iraniens débloqués après la signature de l’accord. Sur le visuel partagé par le président américain, la politique d’Obama est associée à des « palettes de billets », tandis que sa propre approche est illustrée par des frappes militaires contre des positions iraniennes.

Le détroit d’Ormuz reste sous tension

Les récents affrontements surviennent alors que le détroit d’Ormuz demeure l’un des principaux points de tension au Moyen-Orient. Après les frappes américaines et israéliennes des dernières semaines, l’Iran avait menacé de restreindre la circulation de certains navires dans cette zone stratégique.

Les marchés pétroliers continuent de surveiller l’évolution de la situation, plusieurs compagnies maritimes ayant renforcé les mesures de sécurité dans le Golfe. Les discussions diplomatiques engagées ces derniers mois entre Washington et Téhéran restent officiellement ouvertes, même si aucune nouvelle rencontre n’a encore été annoncée publiquement.