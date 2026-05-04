Mali : Assimi Goïta devient ministre de la Défense après la mort de Sadio Camara

Le général Assimi Goïta, Président de la Transition au Mali, cumule désormais les fonctions de Ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Un décret lu lundi 4 mai sur la télévision publique ORTM formalise cette décision, intervenant une dizaine de jours après le décès du général Sadio Camara.

Camara avait été tué le 25 avril lors d’attaques terroristes coordonnées menées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) contre plusieurs localités du Mali. Selon les autorités militaires, le ministre avait été mortellement blessé lors de l’assaut contre son domicile à Kati, localité située à proximité de Bamako, dans une explosion provoquée par un véhicule piégé.

Concentration du commandement militaire

Le décret annule officiellement la nomination du général de corps d’armée Sadio Camara et confie désormais au Chef de l’État à la fois le commandement suprême des forces armées et la gestion administrative de la défense. Cette réorganisation marque un changement important dans l’architecture gouvernementale en pleine transition au Mali, tandis que les prérogatives précises d’Assimi Goïta dans cette fonction seront définies ultérieurement par un texte réglementaire, selon l’ORTM.

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Un soutien ministériel créé

Pour l’épauler dans ses nouvelles responsabilités, le général de division Oumar Diarra a été désigné ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Cette fonction dispose d’un rang protocolaire élevé, le situant juste après les ministres d’État dans l’ordre hiérarchique du gouvernement.

La création de cette fonction de ministre délégué traduit une volonté de maintenir une structure administrative déléguée aux enjeux défense. Cette organisation permettrait une continuité opérationnelle dans la gestion quotidienne des dossiers du secteur.