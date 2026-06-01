Or au Burkina : 25 bureaux illégaux démantelés depuis 2023

La Brigade nationale anti-fraude de l’or (BNAF) au Burkina Faso a annoncé avoir démantelé 25 bureaux illégaux d’achat et de vente d’or entre 2023 et 2026. Selon le bureau, ces opérations s’inscrivent dans une série de contrôles visant les circuits de commercialisation informels du métal précieux. L’institution indique avoir ouvert 93 dossiers liés à des faits de fraude dans la filière aurifère sur la période 2023-2026, avec à la clé le recouvrement de plus de 10 milliards de francs CFA au titre d’amendes et la saisie de 78,08 kilogrammes d’or.

Renforcement des contrôles dans la filière aurifère

Les actions menées par le bureau burkinabè portent principalement sur des structures opérant en marge du cadre légal de commercialisation de l’or. Les bureaux démantelés étaient impliqués dans des activités d’achat et de revente non autorisées, selon les données communiquées par l’institution.

Les opérations ont également donné lieu à des sanctions financières et à des saisies de quantités importantes d’or, traduisant l’ampleur des flux concernés par les circuits informels.

Formation des officiers et surveillance du secteur

L’atelier organisé par le Centre national de qualification des sous-officiers de la gendarmerie (CNQSOG) a réuni près de 700 officiers de police judiciaire. Les échanges ont porté sur les méthodes de contrôle, la traque des réseaux de fraude et l’application des procédures en matière de criminalité économique dans le secteur aurifère.

La brigade nationale anti fraude de l’or rappelle que le dispositif de surveillance repose sur la coopération entre les forces de sécurité et les services spécialisés dans la régulation de la filière minière. Les bureaux illégaux démantelés s’inscrivent dans un ensemble plus large de pratiques frauduleuses liées à la commercialisation de l’or au Burkina Faso.

Poids stratégique de l’or dans l’économie nationale

L’or occupe une place centrale dans l’économie burkinabè, constituant la première ressource d’exportation du pays. Le secteur aurifère représente une source importante de recettes fiscales et de devises étrangères, tout en coexistant avec une activité artisanale et informelle encore largement répandue.

Dans ce contexte, les autorités multiplient les opérations de contrôle afin de réduire les pertes fiscales liées aux circuits non déclarés et de sécuriser la chaîne de valeur. La BNAF indique que les efforts de surveillance vont se poursuivre sur l’ensemble du territoire. Les prochaines étapes annoncées concernent le renforcement des opérations de terrain et la poursuite des actions de sensibilisation auprès des acteurs du secteur minier et des forces de contrôle.