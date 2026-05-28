Mali : deux jeunes à moto tués par les FAMa après avoir forcé un checkpoint à Bamako

Ce jeudi 28 mai 2026, vers 5h30 du matin, deux jeunes circulant à moto ont été tués par des soldats des Forces Armées Maliennes (FAMa) après avoir forcé deux checkpoints consécutifs dans le centre de Bamako. L’État-Major Général des Armées a confirmé les faits dans un communiqué officiel publié dans la matinée.

D’après l’armée, le duo venait du côté du pont des Martyrs — axe reliant les vieux quartiers de la capitale à la rive sud du fleuve Niger — lorsqu’il a ignoré un premier point de contrôle installé devant le siège de l’Office de Radiodiffusion-Télévision du Mali (ORTM). Arrivés au deuxième checkpoint, les deux occupants de la moto n’ont pas obtempéré aux tirs de sommation des agents en poste.

Des tirs de sauvegarde aux conséquences fatales

Les militaires ont alors ouvert le feu. Les deux jeunes ont été atteints et transportés d’urgence à l’hôpital, où ils ont succombé à leurs blessures. Aucune précision n’a été fournie sur leur identité ni sur les raisons pour lesquelles ils auraient refusé de s’arrêter.

L’État-Major a indiqué que des enquêtes sont en cours pour établir les circonstances exactes des faits. Les autorités militaires ont également rappelé, à l’adresse de l’ensemble des usagers de la route, l’obligation de se soumettre aux contrôles aux checkpoints et de ne pas prendre de « risque inutile ».

Un dispositif sécuritaire permanent dans la capitale

Les points de contrôle des FAMa sont déployés en permanence à travers Bamako dans le cadre du dispositif de sécurité intérieure maintenu par les autorités de transition depuis le coup d’État d’août 2020. Le secteur autour de l’ORTM, situé en plein centre administratif de la capitale, fait partie des zones soumises à une surveillance renforcée.

L’issue des enquêtes ouvertes par l’armée déterminera si des suites administratives ou judiciaires seront données à cet incident.