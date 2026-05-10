Mali : Choguel Maïga condamne le massacre de Bandiagara et appelle à l'Union sacrée

L’ancien Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga a publié, le 10 mai 2026 depuis Bamako, un message de condoléances suite aux attaques terroristes du 6 mai qui ont frappé plusieurs villages du Pays dogon, dans la région de Bandiagara. Les localités de Kori Kori, Gomossogou, Dougara et Kouroundé ont été ciblées simultanément en fin d’après-midi par des groupes armés non identifiés, faisant plusieurs dizaines de morts parmi les populations civiles.

Des villages du Pays dogon ciblés en pleine journée

Selon le gouverneur de la région de Bandiagara, le colonel-major Olivier Diassana, les assauts ont été lancés aux environs de 16 heures contre les villages de Kori Kori, dans la commune rurale de Doucombo, et de Gomossogou, dans la commune rurale de Lessagou. Le bilan provisoire communiqué par des sources locales dépasse cinquante morts, dont environ 25 à Kori Kori et une dizaine à Gomossogou. Le bilan officiel fait état de « nombreuses victimes civiles » sans chiffre précis. Les attaques ont également détruit des habitations et des stocks de céréales appartenant aux populations. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, aurait revendiqué les attaques selon des sources sécuritaires, en représailles à des actions attribuées à la milice d’autodéfense dogone Dan Nan Ambassagou.

Choguel appelle à l’unité nationale

Dans son communiqué, l’ancien chef du gouvernement condamne des actes qu’il qualifie de « barbares, lâches et inhumains » et exprime sa solidarité avec les habitants de la région de Bandiagara. Il renouvelle son appel à l’Union sacrée autour du Mali, qu’il présente comme la seule réponse collective aux « ennemis du pays ». Le message, signé par l’équipe de communication de l’ancien Premier ministre, ne fait aucune mention des attaques coordonnées du 25 avril 2026, au cours desquelles le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, avait été tué à Kati dans un attentat-suicide.

Publicité

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) font face à une recrudescence des offensives jihadistes depuis fin avril. Le gouverneur Diassana a indiqué qu’une délégation administrative et sécuritaire a été dépêchée sur les lieux pour évaluer les besoins et apporter une assistance aux victimes. Aucune date de remise d’un bilan officiel définitif n’a été communiquée à ce stade.