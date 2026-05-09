Mbappé critiqué, Arbeloa contre-attaque : « Il a renoncé à beaucoup de choses pour venir ici »

Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, a pris publiquement la défense de Kylian Mbappé vendredi 9 mai lors de la conférence de presse d’avant-Clásico à Valdebebas, alors que l’attaquant français est visé depuis plusieurs jours par une vague de critiques en Espagne.

Le technicien a choisi de répondre directement aux attaques visant son joueur : « Mbappé a fait un effort pour venir au Real Madrid. Il a renoncé à beaucoup de choses pour rejoindre le club de ses rêves. » Des propos tenus à moins de 48 heures du déplacement du club madrilène au Camp Nou pour le Clásico de la 35e journée de Liga, prévu dimanche à 21h00.

Un voyage en Sardaigne au cœur des tensions

Les critiques à l’égard de Mbappé ont été alimentées par la diffusion d’images le montrant en séjour en Sardaigne avec l’actrice Ester Expósito, alors qu’il se remettait d’une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche contractée lors du match face au Betis fin avril. Le timing a suscité des réactions vives dans le milieu madridiste, d’autant que le Real Madrid disputait simultanément une rencontre face à l’Espanyol. Arbeloa avait alors précisé que tous les déplacements des joueurs en convalescence sont encadrés et autorisés par le staff médical du club.

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L’entraîneur a également balayé les interprétations liées à des images de Mbappé souriant à l’issue d’une séance d’entraînement, estimant qu’il s’agissait d’une tentative de nuire en sortant des éléments de leur contexte.

Un vestiaire sous pression avant le Clásico

La défense de Mbappé intervient lors d’une semaine particulièrement agitée pour le club. Le Real Madrid a ouvert des procédures disciplinaires internes à l’encontre de Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni à la suite d’un incident entre les deux joueurs, dont les détails n’ont pas été officiellement divulgués. Arbeloa a par ailleurs confirmé que Tchouaméni figurera dans la convocation pour le Clásico.

Sur le plan sportif, le Real Madrid aborde ce déplacement avec onze points de retard sur le FC Barcelone, qui peut être sacré champion de Liga dès dimanche en cas de victoire ou de match nul au Camp Nou. Pour le club madrilène, seule une victoire maintient mathématiquement ses chances de titre à trois journées de la fin.