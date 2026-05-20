Nigeria : trois chefs de l’ISWAP et 175 membres tués avec l’appui des américains

Les forces armées nigérianes ont annoncé mardi avoir porté à 175 le nombre de combattants de tués lors d’opérations menées dans le nord-est du pays avec l’appui du . Selon le quartier général de la défense du Nigeria, trois responsables du groupe figurent parmi les personnes neutralisées au cours des dernières frappes.

Le major-général Samaila Uba, directeur de l’information de la défense, a précisé dans un communiqué publié le 19 mai que ces opérations visaient des positions de l’ISWAP dans les États du nord-est, région qui concentre depuis plusieurs années l’essentiel de l’insurrection djihadiste au Nigeria.

Trois responsables annoncés parmi les personnes tuées

L’armée nigériane indique qu’Abd-al Wahhab, présenté comme un cadre chargé de coordonner des attaques et des activités de propagande, a été tué. Le communiqué mentionne également la mort d’Abu Musa al-Mangawi, décrit comme un membre senior de l’organisation.

Les autorités militaires citent enfin Abu al-Muthanna al-Muhajir, identifié comme responsable de la production médiatique du groupe et proche collaborateur d’Abu Bilal al-Minuki, dont l’élimination avait déjà été annoncée précédemment.

L’ISWAP, actif principalement dans le bassin du , est considéré comme l’une des factions les plus structurées issues de la scission de . Le groupe mène régulièrement des attaques contre les forces de sécurité et les populations civiles dans le nord-est du Nigeria ainsi que dans les pays voisins.

Une coopération militaire renforcée avec les États-Unis

Selon l’armée nigériane, les frappes ont été conduites en coordination avec l’AFRICOM, le commandement militaire américain chargé des opérations sur le continent africain. Washington apporte depuis plusieurs années un soutien en matière de renseignement, de surveillance et de formation aux forces nigérianes engagées contre les groupes armés.

Au début de l’année 2026, Abuja avait déjà revendiqué plusieurs succès contre l’ISWAP, avec la destruction de bases logistiques et la neutralisation de cadres dans les États de Borno et de Yobe.

Les autorités nigérianes poursuivent leurs opérations dans cette zone stratégique du bassin du lac Tchad, où l’ISWAP conserve encore des capacités d’action malgré les offensives répétées de l’armée.