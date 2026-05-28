Nigeria : un soldat tué dans l’explosion accidentelle d’une grenade à Yobe

Un soldat affecté à la Forward Operating Base (FOB) Aulari, rattachée au 202 Battalion de l’armée nigériane, est mort après l’explosion accidentelle d’une grenade dans l’État de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. L’incident se serait produit le 26 mai 2026 vers 6h24, selon des informations relayées par l’analyste sécuritaire nigérian Zagazola Makama.

D’après cette source spécialisée dans les questions sécuritaires, le militaire manipulait un fusil FN équipé d’une grenade de type 96 Energa lorsque l’explosif aurait détoné de manière inattendue. Les blessures provoquées par l’explosion auraient atteint le visage et le poignet gauche du soldat, entraînant sa mort sur place.

Une grenade aurait explosé sans déclenchement du tir

Toujours selon Zagazola Makama, les premières constatations effectuées après l’incident indiqueraient que l’arme n’avait pas été utilisée au moment de l’explosion. Le cran de sûreté serait resté enclenché lorsque la grenade a explosé.

Les éléments observés sur les lieux montreraient également que la partie supérieure du projectile a explosé, tandis que l’arrière de la grenade serait resté fixé à l’extrémité du canon du fusil. Le corps du militaire décédé aurait ensuite été transféré vers les services médicaux de la 7e Division de l’armée nigériane pour les procédures nécessaires.

Des bases militaires toujours exposées dans le nord-est du Nigeria

L’incident intervient alors que les positions militaires situées dans le nord-est du Nigeria continuent de faire face à une forte pression sécuritaire. Les États de Yobe et de Borno restent régulièrement touchés par des attaques attribuées aux groupes jihadistes Boko Haram et ISWAP.

Depuis plusieurs années, l’armée nigériane maintient dans cette région un important dispositif militaire composé de bases avancées destinées à soutenir les opérations contre les groupes armés. Le 202 Battalion fait partie des unités engagées dans ces opérations dans le nord-est du pays. Aucune communication officielle de l’armée nigériane n’avait confirmé publiquement les circonstances exactes de l’incident au moment de la publication.