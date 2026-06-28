Pour Poutine, la Russie n'existera plus si elle n'est pas une puissance forte

Plus de vingt-cinq ans après son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine n’a pas varié d’un degré : le 28 juin 2026, devant le congrès du parti Russie unie, le président russe a martelé que « la Russie ne peut être qu’une puissance forte et indépendante, sinon elle n’existera plus » en référence aux tentatives d’affaiblir le pays. Une déclaration prononcée dans un cadre de pression militaire et diplomatique autour du conflit ukrainien.

Une nation forte, le credo inchangé de Poutine

Depuis son accession à la présidence en 2000, Poutine a multiplié les leviers pour placer la Russie au premier rang de l’échiquier mondial. Sur le plan institutionnel, Moscou a activement utilisé son siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour bloquer les résolutions défavorables à ses intérêts, notamment sur la Syrie et l’Ukraine. En parallèle, le Kremlin a bâti des structures alternatives à l’ordre occidental : l’Union économique eurasiatique, lancée en 2015, regroupe aujourd’hui cinq États ex-soviétiques, tandis que la Russie, membre fondateur des BRICS depuis 2006 et présidente tournante du groupement en 2024, s’appuie sur ce bloc pour peser sur la gouvernance économique mondiale. C’est dans cette situation que les déclarations du 28 juin prennent tout leur sens : pour Poutine, la sécurité du territoire, l’unité nationale et le développement intérieur constituent les fondements d’une même ambition.

Devant les députés du principal parti russe, le chef de l’État a décliné cette vision sur plusieurs registres. La sécurité du territoire d’abord : « Nous assurerons sans aucun doute la sécurité du pays et de nos citoyens, ainsi que l’inviolabilité des frontières dans une perspective historique à long terme », a-t-il déclaré. L’unité nationale ensuite : la Russie, selon lui, a toujours triomphé grâce à la cohésion de son peuple, et ceux qui cherchent à la saper échoueront. Enfin, le développement intérieur : démographie, préservation des valeurs traditionnelles et amélioration du niveau de vie figurent parmi les objectifs qu’il juge incontournables pour asseoir cette puissance dans la durée.

L’Occident désigné comme adversaire systémique

Le discours de Poutine a également confirmé le cadre interprétatif dans lequel Moscou analyse le conflit ukrainien. « Incapable d’infliger une défaite stratégique à la Russie », l’Occident aurait choisi de déstabiliser la situation politique intérieure — une stratégie qui, selon lui, échoue. Il a décrit l’Ukraine comme un « bélier » utilisé par les élites occidentales contre la Russie, « sans épargner le peuple ukrainien ».

Cette lecture traduit une posture : depuis le discours de Munich de 2007, où Poutine avait dénoncé publiquement l’unilatéralisme américain, le Kremlin positionne systématiquement la Russie comme un contrepoids à un ordre mondial qu’il juge illégitime. L’économie russe, sous sanctions depuis 2022, atteindrait selon lui « un nouveau niveau », avec la création de nouveaux emplois bien rémunérés.

Face à un Occident qu’il accuse de vouloir « éliminer la Russie en tant qu’acteur mondial », Poutine a conclu sans ambiguïté : une Russie faible n’est pas une option — c’est une disparition. Une équation existentielle qu’il défend et qu’il entend inscrire, selon ses propres termes, « dans une perspective historique à long terme ».