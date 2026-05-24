Présidentielle au Nigeria : Bola Tinubu désigné candidat de l'APC pour 2027

Bola Ahmed Tinubu, président en exercice du Nigeria, a accepté dimanche 24 mai 2026 la désignation du Congrès des Progressistes Unis (APC) comme candidat à l’élection présidentielle de janvier 2027. La nomination officielle s’est déroulée au Centre international de conférences Bola Ahmed Tinubu, à Abuja. Tinubu a déclaré : « J’accepte, avec humilité et profonde gratitude, la nomination de notre grand parti, le Congrès des Progressistes Unis, pour me présenter à nouveau comme son candidat présidentiel lors de l’élection de 2027. »

Tinubu succède ainsi à lui-même pour briguer un second mandat. Depuis son investiture en mai 2023, après une victoire au premier tour avec 36 % des suffrages, il affronte sa première échéance électorale en tant que chef de l’État. L’élection du 16 janvier 2027, fixée par la Commission électorale nationale indépendante (INEC), désignera le président et le vice-président, auxquels s’ajouteront les élections législatives et sénatoriales le même jour. Les gouvernorats seront élus ultérieurement, le 27 février 2027.

Trois ans de réformes structurelles revendiquées

Tinubu a présenté un bilan des réformes engagées depuis 2023. Il a souligné que « notre mission est d’affirmer que la continuité est essentielle — consolider les réformes, assurer le progrès et renforcer les fondements d’un Nigeria moderne ».

Selon le président, l’administration a abandonné les subventions aux carburants et déréglementé progressivement le secteur énergétique. La production électrique atteint désormais 6 000 mégawatts, soit 50 % au-delà du niveau initial. Pour l’éducation, Tinubu a relevé que « nous avons créé le Fonds nigérian pour l’éducation, avec plus de 282 milliards de nairas décaissés et plus de 1,5 million de bénéficiaires ». Le programme de comptage de l’électricité a couvert 2,5 millions d’usagers pour réduire la facturation estimée. Le gouvernement a également mis en place un programme d’obligations de 4 000 milliards de nairas pour régler les dettes vérifiées dues aux producteurs d’électricité.

Course électorale à trois candidats

Tinubu ne sera pas seul en lice. Atiku Abubakar, ancien vice-président, et Peter Obi, ancien gouverneur d’Anambra, se positionnent également comme candidats majeurs. Obi a annoncé en février 2026 sa candidature sous la bannière du Congrès démocratique africain (ADC), après son passage par le Parti travailliste en 2023.

L’enjeu de la transparence électorale demeure central. L’INEC a obtenu en février 2026 l’autorisation de transmettre en direct les résultats bureaux par bureaux, une mesure destinée à renforcer la crédibilité du scrutin après les contestations ayant suivi l’élection de 2023. La campagne électorale de l’APC s’amorce ainsi huit mois avant le scrutin de janvier 2027.