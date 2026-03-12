Armée nigériane : Tinubu autorise l'acquisition d'équipements militaires

Le président Bola Tinubu a approuvé l’acquisition d’équipements militaires supplémentaires destinés à renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées nigérianes dans leur lutte contre le terrorisme. L’annonce a été faite jeudi 12 mars 2026, par le ministre de la Défense, le général Christopher Musa, à l’issue d’une réunion de sécurité tenue à la Villa présidentielle d’Abuja.

Nouvelles autorisations et coordination inter-agences

Le briefing de haut niveau a permis au chef de l’État d’examiner directement l’état des opérations sécuritaires et les développements récents sur le terrain. À cette occasion, les responsables militaires ont présenté au président un diagnostic complet du paysage sécuritaire national et des opérations en cours. « La réunion a permis au Président d’obtenir un aperçu direct des développements sur le terrain », a déclaré Musa.

Selon le général Musa, cette réunion confirme l’engagement du gouvernement à doter les forces de sécurité des moyens nécessaires. « Nos agences travaillent de concert, pleinement engagées à gagner cette guerre », a déclaré le ministre devant la presse, soulignant que la coordination entre les structures de défense s’intensifie.

Un arsenal en expansion

L’approbation de nouvelles acquisitions fait partie du renforcement structurel de l’armée nigériane. Depuis octobre 2025, le Lieutenant-Général Waidi Shaibu, récemment nommé Chef d’état-major de l’armée de terre, a lancé une modernisation des systèmes d’entraînement et des opérations, incluant le recrutement de nouveaux soldats, la promotion de cadres et la révision des programmes de formation.

Parallèlement, l’armée de l’air a intensifié ses missions contre les groupes armés non étatiques, neutralisant plusieurs cellules terroristes grâce à des frappes ciblées en 2025. Dans le nord-ouest du pays, les forces terrestres ont également libéré des civils enlevés et récupéré du matériel militaire.

Renforcement des capacités et coopération extérieure

L’Assemblée nationale a approuvé un budget de 1 504 milliards de nairas pour l’armée en 2026, consacré au maintien d’opérations offensives et au renouvellement des capacités. Cette dotation budgétaire accompagne les nouvelles autorisations d’acquisition d’équipements annoncées cette semaine.

La coopération militaire avec les États-Unis et la Suisse s’est également amplifiée, notamment dans le domaine du partage de renseignements et du renforcement des capacités tactiques. Le ministre de la Défense a souligné que les médias n’avaient pas relaté toutes les opérations effectuées par les forces armées sur le terrain.

Les autorités nigérianes affirment que ces mesures combinées — acquisitions matérielles, réformes doctrinales et coopération interservices — permettront aux forces de sécurité de l’emporter dans la lutte contre le terrorisme. Le calendrier et les spécifications techniques des équipements à acquérir n’ont pas été révélés.