PSG VS Bayern : Opta désigne le club qui affrontera Arsenal en finale de Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se retrouvent ce soir à l’Allianz Arena de Munich pour la demi-finale retour de la Ligue des champions de l’UEFA, après une première manche remportée 5-4 par le club parisien au Parc des Princes. Avant ce choc décisif, la société de données sportives Opta Sports donne un léger avantage au PSG dans ses projections.

Selon les simulations publiées par Opta, le club français dispose de 58,18 % de chances de se qualifier pour la finale, contre 41,82 % pour le Bayern Munich. Ces estimations reposent sur plusieurs indicateurs, dont les performances récentes, l’efficacité offensive et défensive, ainsi que l’impact du terrain.

Des probabilités serrées avant le match retour

L’écart avancé par Opta reste limité, ce qui reflète l’équilibre entre les deux formations. Le Bayern Munich, réputé pour sa solidité à domicile, conserve des arguments importants pour inverser la tendance. L’Allianz Arena a souvent été un terrain difficile pour les équipes adverses en phase à élimination directe.

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Le Paris Saint-Germain aborde ce déplacement avec une courte avance acquise à l’aller. Le scénario du premier match, marqué par neuf buts, place cette double confrontation parmi les plus prolifiques à ce stade de la compétition ces dernières années. Depuis l’abandon de la règle du but à l’extérieur par l’UEFA en 2021, seule la différence de buts cumulée détermine l’issue des confrontations, ce qui renforce l’incertitude avant le coup d’envoi.

Une demi-finale qui s’inscrit dans une série de scénarios spectaculaires

Les demi-finales de Ligue des champions ont régulièrement donné lieu à des retournements marquants. En 2019, Liverpool FC avait éliminé FC Barcelone après une défaite 3-0 à l’aller, en s’imposant 4-0 au retour à Anfield. En 2019, Tottenham avait renversé l’Ajax Amsterdam grâce à un but dans le temps additionnel.

Plus récemment, en 2022, le Real Madrid avait éliminé Manchester City après une fin de match renversante au Santiago Bernabéu. Ces précédents illustrent la fréquence des scénarios imprévisibles à ce stade de la compétition.

Une finale déjà définie de l’autre côté du tableau

Le vainqueur de cette confrontation affrontera Arsenal FC en finale, qualifié à l’issue de sa victoire face à l’Athlético Madrid. Le club londonien disputera sa première finale de Ligue des champions depuis 2006. Le coup d’envoi de la rencontre entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain est prévu ce soir à Munich. L’issue déterminera l’affiche de la finale de l’édition en cours.