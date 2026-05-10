Real Madrid : Kylian Mbappé pourrait débuter sur le banc face au Barça ce 10 mai

Le Real Madrid affronte ce dimanche soir le FC Barcelone au Camp Nou, dans le cadre de la 35ᵉ journée de Liga. L’attaquant français Kylian Mbappé, dont le statut physique reste incertain, devrait figurer dans le groupe madrilène mais vraisemblablement pas dans le onze de départ, selon le média sportif espagnol AS.

Mbappé souffre d’une surcharge musculaire dont la gestion reste délicate. Selon le média, sa semaine d’entraînement a été fragmentée : présence partielle jeudi, séance complète vendredi, puis retour à un volume réduit samedi. Sa titularisation ne serait pas retenue pour ce Clásico ; il débuterait sur le banc et pourrait entrer en cours de jeu en seconde mi-temps, selon la même source. Aucune décision définitive n’a été annoncée par le club.

Une surcharge qui dépasse le cadre sportif

La nature de la blessure complique le calendrier de retour. AS précise qu’une surcharge musculaire génère des symptômes variables — rigidité, crampes, sensations diffuses — rendant le diagnostic et le traitement moins linéaires qu’une lésion classique. La gestion se fait au jour le jour, en fonction des retours du joueur.

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Mbappé traverse une période de seize jours marquée par une pression croissante, alimentée par ses absences répétées et des interrogations sur son état de forme général. Selon AS, une partie du Bernabéu pourrait le siffler lors du prochain match à domicile jeudi — à moins qu’une performance probante ce soir ne renverse la tendance. Avec 24 buts en Liga cette saison, il reste le meilleur buteur du championnat espagnol.

Un Clásico à enjeu de titre pour le Barça

Cette situation madrilène survient à un moment charnière de la saison. Le FC Barcelone, entraîné par Hansi Flick, se présente avec 88 points au compteur, soit 11 longueurs d’avance sur le Real Madrid. Un résultat non défavorable ce soir suffirait aux Catalans pour être officiellement sacrés champions d’Espagne pour la 29ᵉ fois de leur histoire, à quatre journées du terme.

Le Real Madrid, lui, reste sur deux victoires lors de ses sept dernières rencontres toutes compétitions confondues, sous la direction d’Alvaro Arbeloa. Une victoire au Camp Nou ne permettrait pas aux Madrilènes de revenir mathématiquement dans la course au titre, mais retarderait le sacre barcelonais d’au moins une semaine. Le coup d’envoi est fixé à 21h00, heure de Paris. La rencontre est diffusée sur beIN Sports 1.