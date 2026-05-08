Real Madrid : Mbappé et Tchouaméni présents à Valdebebas ce 8 mai

Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni se sont présentés à la Ciudad Deportiva de Valdebebas ce vendredi 8 mai pour la séance d’entraînement du Real Madrid, à deux jours du Clasico contre le FC Barcelone au Camp Nou. Federico Valverde, lui, était absent, contraint au repos après le traumatisme crânio-encéphalique subi lors des incidents du jeudi.

Tchouaméni maintenu dans le groupe malgré la procédure disciplinaire

Le milieu de terrain international français a rejoint le groupe d’entraînement en dépit de l’expédient disciplinaire ouvert à son encontre par le club la veille. Selon l’agence EFE, Tchouaméni s’est présenté à Valdebebas quelques minutes avant l’heure limite fixée par le staff et a participé normalement à la séance collective. Sa disponibilité pour le Clasico de dimanche dépendra de la décision de l’entraîneur Álvaro Arbeloa et de l’issue de la procédure interne en cours.

Le Real Madrid avait officialisé jeudi soir l’ouverture de procédures disciplinaires contre Tchouaméni et Valverde à la suite de deux altercations survenues en moins de 24 heures lors des séances d’entraînement de mercredi et jeudi. Le club avait précisé dans un communiqué qu’il informerait « en temps voulu des résolutions des deux expédients, une fois les procédures internes correspondantes achevées ».

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Mbappé, écarté des entraînements collectifs depuis plusieurs jours en raison d’une gêne musculaire au muscle semi-tendineux de la jambe gauche, a effectué une partie de la séance avec le groupe, selon le communiqué officiel du club. Le Real Madrid n’a pas précisé la durée de sa participation ni confirmé sa convocation pour dimanche.

Le groupe madrilène se présente au Clasico avec de lourdes absences : Carvajal, Mendy, Militão, Rodrygo et Arda Güler sont en phase de récupération, rejoints désormais par Valverde, dont le repos médical est fixé entre dix et quatorze jours. Thibaut Courtois, en revanche, devrait retrouver le onze de départ après un mois d’absence.

Arbeloa tiendra sa conférence de presse habituelle d’avant-match ce samedi à 8h30 GMT, dans un contexte dominé par les questions extraportives au sein du club.