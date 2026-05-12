Real Madrid : Mbappé rattrapé par ses performances et sa vie privée

L’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé traverse la fin de saison la plus difficile depuis son arrivée en Espagne à l’été 2024. Entre une blessure aux ischio-jambiers qui l’a éloigné des terrains et des apparitions publiques avec l’actrice espagnole Ester Expósito, le capitaine de l’équipe de France concentre les critiques à Madrid comme en France.

Une polémique et une pétition aux chiffres contestés

Photographié à Cagliari, en Sardaigne, en compagnie d’Ester Expósito — actrice révélée par la série Netflix Élite et suivie par plus de 25 millions d’abonnés sur Instagram — alors qu’il figurait sur la liste des blessés du club, Mbappé a déclenché une vague de réactions négatives parmi les supporters madrilènes. Des joueurs du vestiaire merengue auraient également exprimé leur mécontentement, certains n’hésitant pas à le faire savoir publiquement sur les réseaux sociaux.

Une pétition intitulée « Mbappé Out », lancée le 5 mai, a affiché en quelques jours des dizaines de millions de signatures — un chiffre largement remis en cause. Contrairement aux plateformes reconnues comme Change.org, le site hébergeant la pétition ne vérifie pas l’authenticité des signatures et permet à un même internaute de signer un nombre illimité de fois en navigation privée, comme l’a démontré franceinfo. Sur le réseau social X, plusieurs utilisateurs ont par ailleurs signalé que le compteur progressait de manière artificielle et continue. Un site concurrent baptisé « Mbappé In », affichant des dizaines de millions de votes favorables au maintien du joueur, a même vu le jour en réaction — avec la mention explicite dans sa description : « Aucun vote ici n’est réel non plus. »

Le Real Madrid se dirige vers une saison blanche, sans trophée majeur, après avoir cédé le titre de champion d’Espagne au FC Barcelone.

Dugarry dénonce un bouc émissaire

L’ancien international Christophe Dugarry a pris la défense de son compatriote sur RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme. Pour le champion du monde 1998, faire porter au seul Mbappé la responsabilité des contre-performances du club relève de l’excès : « Les joueurs du Real Madrid font une saison de daube et après c’est la faute de Mbappé. »

Dugarry a également pointé l’irrégularité collective du groupe madrilène, jugeant que plusieurs éléments du vestiaire n’atteignent pas le niveau exigé par un club de ce rang. Il a particulièrement ciblé Vinicius Jr., qu’il a accusé de privilégier le jeu individuel au détriment du collectif.

Des chiffres qui ne suffisent plus

Avec 38 buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues sur l’exercice 2025-2026, Mbappé demeure le meilleur buteur du Real Madrid cette saison. Des statistiques qui ne le mettent pas à l’abri des critiques dans un club où seuls les titres font foi.

La fin de saison en Liga, dans les prochaines semaines, constituera pour lui la dernière occasion de peser sportivement avant une intersaison qui s’annonce décisive pour son avenir au sein du club.