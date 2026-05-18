Sénégal : 660 bâtons d’explosifs saisis à la frontière avec le Mali

La Police nationale du Sénégal a annoncé ce lundi sur sa page officielle Facebook la saisie de 660 bâtons d’explosifs et de 1 000 mètres de cordon détonant dans la nuit du 16 au 17 mai à Diyabougou, localité frontalière relevant du Commissariat spécial de Kidira. L’opération, menée par les agents de la Police aux frontières vers 3h30 du matin, visait un chargement transporté sur une piste non officielle reliant le Sénégal au Mali.

Selon le communiqué diffusé lundi par la Police nationale, les agents ont intercepté deux sacs contenant chacun dix sachets de 33 bâtons d’explosifs, soit 660 unités au total. Quatre rouleaux de cordon détonant de 250 mètres chacun ont également été récupérés.

Le convoyeur abandonne sa cargaison et fuit vers le Mali

D’après la police sénégalaise, le transporteur, présenté comme un ressortissant étranger, circulait sur une piste non officielle fréquemment utilisée par les piétons et les motocyclistes. Après avoir repéré la présence des forces de sécurité, il a abandonné sa moto, ses chaussures et la marchandise avant de traverser un bras du fleuve pour rejoindre le territoire malien.

La motocyclette, de marque Vainqueur et de couleur bleue, a été placée sous scellés avec l’ensemble du matériel saisi. Une enquête a été ouverte afin d’identifier le propriétaire de la cargaison et les éventuels destinataires.

« Dans le cadre de la sécurisation des frontières et du renforcement des contrôles face au trafic d’explosifs, une opération de surveillance ciblée a été menée par les éléments de l’antenne de la Police aux frontières de Diyabougou, relevant du Commissariat Spécial de Kidira. Cette opération s’est déroulée dans la nuit du 16 au 17 mai 2026, au niveau du poste dit « poste éléments GMI ». Menée à partir de 03 h 30 min, cette action a permis la saisie de deux (02) sacs contenant chacun dix (10) sachets de trente-trois (33) brins d’explosifs, soit un total de six cent soixante (660) bâtons d’explosifs. Ont également été interceptés quatre (04) rouleaux de cordon détonant de deux cent cinquante (250) mètres chacun, pour un linéaire total de mille (1000) mètres« , lit-on sur la page Facebook de la police sénégalaise

Du matériel destiné à l’orpaillage clandestin

Les premières constatations effectuées par les enquêteurs indiquent que ces explosifs devaient être acheminés vers le village de Diyabougou pour des activités d’orpaillage clandestin. Ce type de matériel est utilisé pour fracturer le sous-sol dans les zones aurifères artisanales.

La région de Kidira est régulièrement surveillée en raison de trafics empruntant des voies de contournement situées le long de la frontière sénégalo-malienne. En avril 2026, plusieurs médias sénégalais avaient déjà rapporté l’existence de circuits de contrebande de carburant à destination du Mali, illustrant les difficultés de contrôle sur cet axe stratégique.

La Police nationale du Sénégal a invité la population à signaler toute information utile en appelant gratuitement le numéro 800 00 17 00, tandis que les investigations se poursuivent pour retrouver le suspect en fuite.