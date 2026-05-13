Arabie saoudite : décès d'un pèlerin sénégalais à Médine en marge du Hajj 2026

Un pèlerin sénégalais de 81 ans, Ibrahima Mbaye, est décédé mercredi 13 mai 2026 à Médine, en Arabie saoudite, alors que les premiers contingents sénégalais venaient tout juste d’entamer leur acheminement vers les lieux saints de l’islam. La Délégation générale au pèlerinage (DGP) a communiqué l’information le jour même, précisant que le fidèle était membre du regroupement Rao Peulh.

Selon la DGP, M. Mbaye aurait été victime d’un malaise survenu lors de l’accomplissement des rites du pèlerinage. Pris en charge sur place, il n’a pas survécu malgré l’intervention des équipes médicales. L’institution a adressé ses condoléances au regroupement Rao Peulh et à l’ensemble des pèlerins sénégalais présents en Arabie saoudite.

Un dispositif sanitaire renforcé, mais des conditions climatiques exigeantes

Cette édition 2026 avait pourtant été préparée avec un soin particulier sur le volet médical. La DGP avait mobilisé une équipe de 82 médecins toutes spécialités confondues pour accompagner les quelque 12 860 pèlerins que compte le contingent sénégalais cette année — un chiffre record, porté à 100 % de remplissage selon le délégué général, le général de division Mamadou Gaye. Le Sénégal est par ailleurs l’un des deux seuls pays africains à bénéficier de l’initiative saoudienne « Tariq Maka », qui permet aux pèlerins d’accomplir les formalités d’entrée en Arabie saoudite directement depuis l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar.

Le cœur du pèlerinage prévu dans les jours à venir

Le Hajj 2026 correspond à l’année hégirienne 1447. Les rites principaux débutent le 25 mai avec le départ vers Mina, suivi du jour d’Arafat le 26 mai — temps fort spirituel du pèlerinage —, puis de l’Aïd al-Adha le 27 mai. Les jours de Tachriiq, qui clôturent le pèlerinage, s’étendent du 28 au 30 mai. À l’échelle mondiale, plus de 1,8 million de pèlerins avaient participé au Hajj en 2024 selon la General Authority for Statistics saoudienne (GASTAT), l’Arabie saoudite visant 30 millions de pèlerins annuels à l’horizon 2030 dans le cadre de sa Vision 2030. Les premiers vols retour à destination du Sénégal sont attendus à partir du 1er juin 2026, à l’issue des rites.