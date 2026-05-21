Sénégal : Amadou Ba choisit de ne pas boycotter le Dialogue National

L’ancien Premier ministre Amadou Ba a annoncé ce jeudi qu’il répondra à la convocation du président de la République Bassirou Diomaye Faye, qui reçoit cette semaine les anciens chefs de gouvernement dans le cadre du dialogue national. Sa décision tranche avec la position d’autres formations de l’opposition, qui ont choisi de ne pas participer à ces échanges.

Des audiences individuelles en lieu et place des grandes rencontres publiques

Le format retenu cette année diffère des éditions précédentes. Lors du Conseil des ministres, le président Faye a indiqué que, compte tenu du calendrier religieux, les rencontres habituellement organisées à grande échelle à l’occasion de la Journée du Dialogue national — célébrée le 28 mai — seraient remplacées par des audiences individuelles, conduites du 21 au 31 mai 2026. Outre les anciens Premiers ministres, le chef de l’État doit également recevoir d’anciens ministres ayant eu en charge les finances et la sécurité intérieure.

C’est dans ce cadre qu’Amadou Ba, ancien candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de mars 2024 et fondateur du mouvement Nouvelle Responsabilité, a confirmé sa présence. Dans une déclaration publiée en son nom, il invoque « le sens des responsabilités et l’attachement à l’intérêt supérieur de la Nation » pour justifier sa participation.

L’APR de Macky Sall et le FDR refusent de participer

La démarche d’Amadou Ba intervient alors que deux formations politiques ont officiellement décliné l’invitation présidentielle. L’Alliance Pour la République (APR), parti fondé par l’ancien président Macky Sall, a annoncé son boycott, suivie par le Front pour la Défense de la République (FDR). Ces deux structures n’ont pas précisé publiquement les motifs détaillés de leur refus.

La position d’Amadou Ba est d’autant plus notable qu’il fut longtemps le principal représentant de la coalition présidentielle de Macky Sall avant de fonder sa propre structure politique. En choisissant de répondre à l’invitation de Bassirou Diomaye Faye, il se démarque explicitement de la ligne adoptée par son ancien camp.

Les audiences se poursuivent jusqu’au 31 mai 2026, date à laquelle le cycle de concertations individuelles initié par la présidence de la République doit s’achever.