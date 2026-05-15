Sénégal : Reug Reug battu par TKO au One Championship MMA

Le lutteur sénégalais Oumar Kane, dit « Reug Reug », a perdu son titre de champion du monde des poids lourds de ONE Championship ce 15 mai à Bangkok, battu par TKO au quatrième round par le Russe Anatoly Malykhin au Lumpinee Stadium. Le combat, diffusé en direct sur la plateforme de ONE Championship, était une revanche après la victoire du Sénégalais en novembre 2024.

Un retour sous haute tension après un accident grave

Malykhin avait dominé la division heavyweight avant de s’incliner face à Reug Reug lors de leur premier affrontement. À Bangkok, le Russe a inversé le cours de leur rivalité en prenant progressivement le contrôle du combat avant de conclure par arrêt de l’arbitre en début de quatrième round. À l’issue de sa victoire, Malykhin a annoncé sa retraite sportive immédiate, selon wiwsport, quittant la compétition avec la ceinture reconquise.

Ce combat revanche avait été repoussé plusieurs mois après le forfait de Reug Reug, victime d’un grave accident de voiture aux Émirats arabes unis. Sa participation au combat du 15 mai, confirmée par ONE Championship, constituait déjà un retour remarqué à la compétition au plus haut niveau. Le Sénégalais défendait son titre pour la première fois depuis sa conquête de novembre 2024, sans avoir pu enchaîner les combats entre-temps.

Le titre vacant, l’avenir de Reug Reug à déterminer

Avec la retraite immédiate de Malykhin, ONE Championship se retrouve sans champion en titre dans la division heavyweight. L’organisation devra désigner les prétendants pour un prochain combat de titre, dont Reug Reug pourrait faire partie selon l’évolution du classement de la division. Le Sénégalais, considéré comme l’une des figures majeures du MMA africain, reste classé parmi les meilleurs poids lourds mondiaux malgré cette défaite.

La prochaine étape pour la division heavyweight de ONE Championship dépendra des décisions de l’organisation quant à l’attribution de la ceinture vacante, aucune date ni affiche n’ayant été annoncée à ce stade.