Sénégal : El Malick Ndiaye démissionne, Ousmane Sonko pressenti

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, vient d’annoncer sa démission de la tête de l’institution parlementaire. Cette décision intervient moins de deux jours après la fin des fonctions de Ousmane Sonko à la Primature par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Dans un message publié sur son compte X, El Malick Ndiaye a officialisé son départ sans préciser les raisons de cette décision. L’annonce intervient alors que plusieurs spéculations circulent depuis vendredi soir sur une possible recomposition des équilibres institutionnels au sommet de l’État.

Une nouvelle élection attendue à l’Assemblée nationale

La vacance du poste ouvre la voie à l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l’institution prévoit qu’un successeur soit désigné par les députés réunis en séance plénière.

Élu le 2 décembre 2024 à la tête de l’Assemblée nationale avec le soutien de la majorité parlementaire issue du Pastef et de ses alliés, El Malick Ndiaye avait remplacé Amadou Mame Diop au perchoir. Avant cette fonction, il occupait le poste de ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens dans le premier gouvernement dirigé par Ousmane Sonko.

L’Assemblée nationale sénégalaise compte actuellement 165 députés. La majorité parlementaire reste dominée par le Pastef et ses partenaires politiques, ce qui pourrait accélérer le processus de désignation du prochain président de l’institution.

Le nom de Sonko circule dans la majorité

Depuis l’annonce du départ de Ousmane Sonko de la Primature vendredi soir, plusieurs responsables politiques et observateurs évoquent la possibilité de son retour à l’Assemblée nationale. Son nom revient avec insistance pour succéder à El Malick Ndiaye à la présidence du Parlement.

Aucune candidature officielle n’avait toutefois été annoncée au moment de la publication de cet article. Une réunion du Bureau de l’Assemblée nationale pourrait permettre de fixer la date de la séance consacrée à l’élection du futur président de l’institution.