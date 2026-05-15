Sénégal : Accord en vue avec le FMI selon la Banque Arabe de Développement

La Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) s’est montrée optimiste quant à l’issue des négociations entre le Sénégal et le Fonds Monétaire International pour la conclusion d’un nouveau programme d’aide financière. Son président juge qu’une annonce favorable est imminente, alors que les deux parties n’ont pas trouvé de terrain d’entente depuis près de deux ans.

Diomaye s’implique directement dans le dossier

Les discussions avaient été suspendues après la révélation d’écarts importants dans les comptes publics sénégalais, qualifiés de « dette cachée » par les nouvelles autorités issues de l’alternance de 2024. Depuis, Dakar et Washington campent sur des positions difficilement conciliables : le FMI conditionne traditionnellement ses programmes à des engagements sur la trajectoire de la dette, quand le gouvernement sénégalais refuse toute restructuration de ses engagements extérieurs. Le Premier ministre a exprimé publiquement cette ligne rouge, confirmée par le plan de redressement budgétaire lancé en août 2025 sous pilotage national.

Le 12 mai, le président Bassirou Diomaye Faye a indiqué sur le réseau social X avoir abordé « la situation de la dette du Sénégal et la recherche d’une solution » lors d’un entretien avec Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Il a précisé porter ce dossier « personnellement, au plus haut niveau ». Cette prise en main directe par le chef de l’État tranche avec la gestion technique habituelle de ce type de négociation et signale l’importance que Dakar accorde à un déblocage rapide.

Un compromis conditionné à un geste de l’un ou l’autre camp

Selon Bloomberg, qui cite la position de la BADEA, un accord demeure possible mais supposerait que l’une des deux parties consente à un mouvement. À ce stade, c’est la ligne de refus du Sénégal qui prévaut dans les échanges. Le gouvernement sénégalais a jusqu’ici exclu toute renégociation de la dette comme préalable à un programme, s’appuyant sur ses propres projections de redressement pour démontrer la soutenabilité de ses finances publiques.

Le Sénégal n’a plus de programme actif avec le FMI depuis l’expiration de l’accord au titre de la Facilité Élargie de Crédit en 2023. La prochaine réunion des services du FMI avec les autorités sénégalaises, si elle est confirmée, constituerait l’étape déterminante pour savoir si les positions respectives ont évolué suffisamment pour ouvrir la voie à un accord formel.