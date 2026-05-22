Sénégal: le Trésor public reprend la main après la cyberattaque

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a assuré ce vendredi devant l’Assemblée nationale que les agents de l’État percevront leurs salaires avant lundi, malgré la cyberattaque qui paralyse partiellement les systèmes de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) depuis le 10 mai 2026. Le ministre a également garanti que les autres charges financières de l’État seront honorées dans les mêmes délais.

La DGCPT en reprise progressive après huit jours de perturbations

L’incident a été rendu public par la DGCPT elle-même le dimanche 10 mai 2026, lorsque l’institution a signalé une atteinte à une partie de son infrastructure informatique. Les opérations de rétablissement ont débuté le 18 mai, soit huit jours après la détection de l’attaque, selon les informations communiquées par la direction. La reprise reste qualifiée de progressive, ce qui signifie que l’ensemble des services n’est pas encore pleinement opérationnel à ce stade.

La DGCPT centralise l’exécution des dépenses publiques de l’État sénégalais, dont le paiement mensuel de la masse salariale de la fonction publique. Toute interruption prolongée de ses systèmes expose directement des dizaines de milliers d’agents à un retard de versement de leur rémunération.

Le ministre des Finances fixe une échéance au weekend

Interrogé lors de la séance de questions orales au gouvernement, Cheikh Diba a choisi de répondre sur deux registres : la sécurité des infrastructures numériques de l’État et l’impact concret de la cyberattaque sur les finances publiques. Sur ce second point, sa déclaration a été sans ambiguïté : les salaires seront versés avant la fin du week-end.

Le ministre n’a pas précisé les contours techniques de l’attaque ni les mesures engagées pour sécuriser les systèmes contre de futures intrusions. Ces éléments pourraient faire l’objet de communications ultérieures de la DGCPT ou du ministère, au fur et à mesure que la reprise des services se consolide.

Le retour à un fonctionnement normal de l’ensemble du système d’information de la DGCPT constitue la prochaine étape attendue, sans qu’une date précise ait été annoncée publiquement à ce jour.