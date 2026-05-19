Sénégal : La colère monte autour du futur village des jeux olympiques de la jeunesse

Les étudiants de l’université Amadou Mahtar Mbow (UAM) de Diamniadio ont exprimé publiquement leur mécontentement face aux conditions dans lesquelles leur départ du campus est organisé, prévu à partir du 31 mai 2026. Le site universitaire doit accueillir le village des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, dont l’ouverture est programmée pour l’été 2026.

Le campus universitaire comme pôle d’hébergement olympique

Au cœur des griefs : l’absence d’ordinateurs et d’accès à internet, pourtant annoncés comme mesures d’accompagnement pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs cours à distance pendant leur absence du campus. Ces engagements, pris avant la décision d’évacuation, n’auraient pas encore été tenus à quelques jours de l’échéance, selon des témoignages recueillis par la chaîne de télévision TFM.

L’UAM de Diamniadio a été retenue comme site principal du village olympique en raison de sa position géographique. Son campus social se situe à proximité immédiate des principales infrastructures sportives mobilisées pour les JOJ : le stade Abdoulaye Wade, la Dakar Arena, le centre des expositions et le centre équestre. Le Comité international olympique (CIO) et le Comité d’organisation des JOJ (COJOJ) considèrent ce regroupement comme un atout logistique majeur.

Les résidences universitaires du site devront héberger plusieurs milliers d’athlètes, membres de délégations, encadreurs et officiels durant la période des Jeux. Les étudiants, eux, ne pourront réintégrer le campus qu’à partir du 4 janvier 2027.

Sept mois de déplacement sans dispositif numérique finalisé

La durée de l’évacuation — plus de sept mois — est au cœur des tensions. Un étudiant interrogé par TFM a résumé le sentiment dominant : les étudiants se décrivent comme « l’avenir d’une nation » contraints de céder leur lieu de formation pour des compétitions internationales, sans que les alternatives pédagogiques promises soient opérationnelles.

La continuité des enseignements repose sur un dispositif d’enseignement à distance dont la mise en place effective conditionne la régularité de l’année académique pour les étudiants concernés. À ce stade, ni l’UAM ni le COJOJ n’ont communiqué publiquement sur un calendrier précis de déploiement de ces outils. Le 31 mai reste la date butoir pour le transfert effectif du campus.